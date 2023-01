Gran Hermano 2022: con 53 cámaras y 118 micrófonos, así es el increíble detrás de escena del reality show

La encargada de ponerle voz al video fue Karina De Paolis, quien comenzó por describir que "e l pasillo técnico abraza toda la casa , es el perímetro donde viven los protagonistas de este programa, es un lugar al que tienen acceso muy pocas personas , desde ahí trabajan los camarógrafos. En el pasillo técnico hay unas 53 ventanas, por supuesto son vidrios espejados entonces los participantes de adentro no pueden ver absolutamente nada".

Uno de los detalles más importantes fue la justificación de su aislamiento: "Para eso el pasillo se mantiene a oscuras, no se pueden usar teléfonos, no se pueden sacar fotos, es el área más restringida del programa. Al pasillo técnico tienen acceso solamente los camarógrafos, los productores ejecutivos y alguna persona en particular que tenga que entrar por algún motivo muy especial". Según se informó, en la casa hay 53 cámaras y 118 micrófonos.

Por otro lado, De Paolis señaló: "El control de Gran Hermano es el centro neurálgico. Tenemos directores, operadores de robótica, sonidistas, guionistas, asistentes de guión, y trabajamos 24/7 y en turnos 8 horas".

Luego, se refirió al contacto con los participantes. "La cabina de Gran Hermano es un lugar privado y tiene la posibilidad de hablar a toda la casa para dar órdenes generales, o bien hablar solamente en el confesionario cuando tiene alguna conversación privada con algún participante porque viene a pedir algo, o por ejemplo cuando viene a nominar", remarcó.

Gran Hermano detrás de escena 2 Así se ve desde atrás de los espejos. Redes sociales

Sobre la apertura de las puertas, Universal reveló: "Siempre están cerradas, la única manera de abrirlas es desde el control en un tablero donde tenemos todas las puertas numeradas, y el productor de casa, que es quién se ocupa de controlar, es quien toca ese botón para habilitar o no habilitar a que alguien pueda abrir una puerta".

En cuanto a los materiales audiovisuales que realizan, brindaron detalles del equipo. "Tenemos 6 islas de edición también trabajando 24 horas los 7 días de la semana en turnos de 8 horas van rotando los editores, los guionistas, los coordinadores de posproducción. Es un equipo muy grande de las islas que es el que recibe todo ese material y lo evalúa con un director de contenido para ver qué historia contamos ese mismo día", aseguró.

Para finalizar, una placa informa que "200 personas trabajan para hacer Gran Hermano".