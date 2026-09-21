El desgarrador mensaje de Cindy Crawford a su hijo Presley Gerber dos meses antes de su muerte El joven modelo atravesó una prolongada batalla contra la ansiedad y las adicciones que visibilizó públicamente durante años. Agregar C5N en









Falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles donde se encontraba internado. Redes sociales

La industria de Hollywood quedó conmocionada luego de confirmarse la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, a los 27 años. El joven, que había seguido los pasos de su madre en el mundo del modelaje y participó en campañas para marcas internacionales, falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles donde se encontraba internado.

La familia envió un breve comunicado a los medios pidiendo el mayor respeto y privacidad para atravesar "este momento tan difícil y doloroso". La pérdida dejó un vacío profundo en Cindy Crawford, en Rande Gerber y en su hermana menor, la también modelo Kaia Gerber.

Apenas dos meses antes de su muerte, en julio pasado, Presley había cumplido 27 años, y Cindy Crawford le dedicó un mensaje público en sus redes sociales que hoy toma un significado desgarrador. La supermodelo compartió una serie de fotos de la infancia de su hijo junto a imágenes más recientes, acompañadas de unas palabras cargadas de amor y orgullo: "Feliz cumpleaños. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero".

Ese mensaje daba cuenta del sostén incondicional que Crawford había mantenido durante los años en que su hijo atravesó una dura lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental. Luego de conocerse la trágica noticia, la publicación de cumpleaños se llenó de comentarios de apoyo y cariño hacia toda la familia.

Redes sociales De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford El entorno familiar se inclinó por no revelar detalles ni especificar las causas exactas del fallecimiento, aunque sí confirmó que Presley se encontraba internado en una institución de rehabilitación en Los Ángeles al momento de su muerte. En los últimos años, su estado de salud atravesaba un período crítico marcado por la mezcla de adicciones a sustancias y un cuadro emocional frágil, una situación que finalmente derivó en este desenlace.

Presley Gerber había hablado abiertamente en varias oportunidades sobre sus ataques de pánico recurrentes, la ansiedad severa y la dependencia a psicofármacos como antidepresivos y Xanax. En su búsqueda por recuperar el control de su vida, viajó a México para someterse a un tratamiento alternativo con ibogaína, una sustancia psicoactiva natural utilizada para reestructurar conexiones neuronales y aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia. Redes sociales Durante ese proceso, el joven modelo compartió con sus seguidores en Instagram el temor que le generaba someterse a ese tratamiento, aunque remarcó su determinación de "afrontar aquello de lo que había estado huyendo durante tanto tiempo". Cindy Crawford acompañó de cerca ese camino y nunca dudó en describir públicamente a su hijo como un "guerrero por haber atravesado el fuego para reencontrarse consigo mismo", en un proceso que se volvió aún más complejo tras las dolorosas pérdidas personales que atravesó durante el último año.