30 de septiembre de 2026 Inicio
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Murió un periodista de Santa Fe tras haber sido atacado en su casa: su pareja quedó detenida

Roberto Bordón falleció luego de haber estado 9 días internado por las graves heridas. El apresado está acusado de haberlo golpeado en la cabeza durante una pelea.

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Roberto Bordón fue encontrado por su hermana en su casa de Vera

Roberto Bordón fue encontrado por su hermana en su casa de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe.

El periodista santafecino Roberto “Dete” Bordón murió luego de haber estado internado durante 9 días en el hospital a causa de un ataque en su propia casa. Por el caso hay una persona detenida, su pareja.

El femicidio ocurrió en una casa sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.
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El comunicador de 53 años, reconocido por sus investigaciones para su programa diario en una emisora de Vera, 256 kilómetros al norte de esta capital, estaba internado en el Hospital Central de Reconquista desde el 20 de este mes por un severo traumatismo de cráneo tras una violenta agresión con un objeto contundente y que se habría sumado una infección intrahospitalaria.

La triste noticia del fallecimiento de Bordón la confirmaron sus propios familiares. “Descansa en paz, tío. Solo queda agradcer por todo lo que haz hecho por mi mamá, por mi y mis hermanos. Nos quedamos con lo mejor de vos... Siempre fuiste una buena persona y ayudabas a quien podías. Tenías un gran corazón", escribió uno de sus sobrinos en redes para despedirlo.

Murió un reconocido periodista de Santa Fe: un joven fue detenido

Roberto Bordón fue encontrado gravemente herido en su casa el pasado 20 de septiembre por su propia hermana, quien llegó al lugar preocupada porque no podía establecer comunicación telefónica con él.

La mujer dio aviso al 911 y a los pocos minutos arribaron al lugar policías y paramédicos. Rápidamente, la víctima fue trasladada al Hospital de Reconquista luego de constatar una lesión en la parte posterior de la cabeza: ingresó a terapia intensiva y posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica.

De acuerdo a la investigación, un joven deportista, identificado como Fernando Adrián Vera, quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio. De igual modo, el abogado de la familia de la víctima pedirá que se cambien la carátula a “homicidio” y hasta analiza pedir que se contemple una agravante vinculada con la relación entre la víctima y el acusado, ya que eran parejas.

El hermano de Vera también había sido demorado, bajo la sospecha de haberlo ayudado a escapar después del ataque. Sin embargo, fue liberado horas más tarde.

De acuerdo a las hipótesis del caso, la agresión “podrían ser compatibles con un escenario de pelea”, además, como en el lugar no hubo un faltante de la billetera, el dinero y otros objetos de valor se descartó rápidamente un intento de robo.

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