Filtraron un video del beso entre Gimena Accardi y Andrés Gil: antes de que se destapara el escándalo

Los actores quedaron en el foco del escándalo luego de que se confirmara la infidelidad mientras protagonizaban una obra de teatro. La grabación, de años atrás, fue compartida en redes sociales: "Ya venía desde antes".

A meses de la escandalosa infideliad que involucraba a Gimena Accardi y Andrés Gil, las redes sociales reflotaron un video que data de 2020 cuando ambos eran parte del elenco de una novela argentina . La misma se suspendió por pandemia y ella subió el beso entre ambos que quedó sin publicarse.

Un usuario de X publicó: “Amigos… ¡miren esto de Gime Accardi y Andrés Gil en el año 2020! ¡Estos ya se querían dar y no consejos!”. Siempre hay que aclarar que el video es viejo cuando hacían de pareja en Separadas, la novela de Adrián Suar. El video había sido subido por la actriz.

En la historia compartida, ella había puesto: “Al menos nos quedó este back pixelado del beso que fue…pero sin lengua”. Pero no fue la única, ya que en esa misma novela Julieta Zylberberg y Celeste Cid hacían de pareja y ambas subieron el video del beso entre ellas que no llegó a darse por TV.

Sin embargo, el video de Gil y Accardi generó más relevancia porque se volvió a filtrar luego de todo el escándalo de infidelidad de confirmó el mismo actor en un móvil a Desayuno por América: " Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien".

Andrés Gil habló por primera vez sobre el escándalo que lo vinculó sentimentalmente con Gimena Accardi, luego de haber guardado silencio durante más de un año pese a los rumores que circularon desde que explotó la separación de la actriz con Nico Vázquez. El actor fue abordado por un cronista de Desayuno y, aunque evitó dar detalles concretos, confirmó que ya había hablado el tema con su pareja, Cande Vetrano.

"Pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y pasamos muchas situaciones como pareja porque somos una pareja real. Ahora estamos disfrutando todo lo que supimos conseguir", declaró ante la consulta, marcando distancia con la polémica aunque no negó del todo lo ocurrido.

Cuando el cronista insistió sobre si era cierto que Nico Vázquez lo había llamado para increparlo por lo sucedido con Accardi, se mostró esquivo pero no evasivo del todo. "Se dijeron mentiras y boludeces pero tampoco puedo salir a aclarar todo. Jamás fuimos tan amigos y con todo esto se enfrió. Fue todo muy incómodo para todos", respondió, dejando a la vista que el vínculo con el conductor había sufrido inconvenientes luego de ese episodio.

El actor remarcó en varias oportunidades que su prioridad hoy pasa por proteger a su pareja de nuevas especulaciones. "Cada uno sigue con sus vínculos, nosotros con los amigos que son lo de toda la vida, los que siempre están. Con Cande estamos muy bien, no tengo más para decir y tampoco tengo por qué aclarar nada. Los que tenía que hablar, lo hablé y aclaré", sostuvo. Y ante la insistencia del movilero, volvió a aclarar: "Te repito. Se dijo de todo pero a mi nunca nadie me preguntó nada. Quiero cuidarla a Cande y evitar que vuelvan a decir cualquier cosa".