Gerard Piqué habría sido infiel a Clara Chía Martí: ¿es el karma de Shakira?

Luego, en diálogo con el programa Venga la Alegría, la venezolana tuvo la posibilidad de hablar sobre lo que pasó y explicó: "Yo me enteré por algunas amistades, pero cero que ver, jamás lo he visto en persona. Solo en un evento hace tiempo, pero ni siquiera nos estrechamos la mano". Estas palabras generaron muchas sospechas, ya que la primera mentira no pudo ser sostenida ni siquiera durante una misma respuesta.

Marie Claire Harp Clara Chía Martí Gerard Piqué Marie Claire Harp sería la tercera en discordia entre Piqué y Clara. Redes sociales

Pero esto no fue lo único, sino que Harp buscó mostrarse cercana a la cantante colombiana: "Él está con Clara Chía muy feliz y yo estoy muy feliz. Yo soy Team Shakira 100%. No quiero que me salpique. Yo como fanática de Shakira, no le haría eso a mi Shaki, por ahí no van mis tiros muchachos". De esta manera, buscó alejarse de los rumores pero sólo consiguió generar más morbo alrededor del tema.

Quién es Marie Claire Harp, la supuesta tercera en discordia

Marie Claire Harp es una modelo, conductora y exreina de belleza venezolana que actualmente tiene 30 años, 7 menos que Gerard Piqué.

A lo largo de su carrera ha tenido diferentes trabajos, mientras que en el presente tiene contrato con Televisa para diferentes tareas en los canales Bandamax, TUDN MEX y Univision. En 2023 fue la primera eliminada de La casa de los famosos México, algo que llamó mucho la atención de los televidentes teniendo en cuenta el cariño de los mexicanos por ella.

Embed - Marie Claire Harp en Instagram: "Y HOY comienza una nueva aventura ! En #LaJugadaDelVerano por @canalestrellas nos vemos de lunes a lunes a las 11pm ! Ya están listos ? " View this post on Instagram A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial)

En cuanto a su vida privada, estuvo en pareja con el actor y cantante mexicano José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian. Tras su participación en La casa de los famosos México, explicó que decidió ponerle un punto final a su relación amorosa y desde entonces no hubo más noticias sobre sus romances.