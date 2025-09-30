30 de septiembre de 2025 Inicio
Misterio en París: encontraron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Se trata de Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, quien fue hallado sin vida en un hotel. Había reservado una habitación y su ventana estaba forzada.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue encontrado muerto en un hotel de París luego de que se denunciara su desaparición. Las autoridades iniciaron una investigación y advirtieron que le habría enviado un mensaje alborotador a su esposa previo a su fallecimiento.

La Fiscalía parisina detalló que Mthethwa, quien tenía 58 años, fue hallado sin vida en un rascacielos situado en la zona de Porte Maillot. También señalaron que había reservado una habitación en el piso 22 y alertaron que su ventana se encontraba forzada.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación sudafricano emitió un comunicado en el que repasó la trayectoria del hombre: "Fue un distinguido servidor de la nación, cuya carrera se caracterizó por su dedicación al servicio en importantes carteras ministeriales, como la de Ministro de Policía y Ministro de Deportes, Artes y Cultura. También formó parte de la Junta Directiva del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2010".

"Su compromiso permanente con el servicio público se vio aún más reflejado en su larga contribución al Congreso Nacional Africano a través de sus más altas instancias decisorias. En su función diplomática, para la que fue designado en diciembre de 2023, el Embajador Mthethwa tuvo la tarea de fortalecer la vital asociación y los lazos bilaterales entre Sudáfrica y Francia", agregaron en esta línea.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa
Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

En este marco, se refirieron a la investigación: "Las autoridades francesas están investigando las circunstancias de su prematura muerte. El Gobierno de Sudáfrica expresa sus más sinceras condolencias a la familia del Embajador Mthethwa, así como a sus amigos y colegas en este momento de inmenso dolor. Le sobreviven su esposa e hijos. Honramos su legado de patriotismo inquebrantable y servicio a nuestra nación".

Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, destacó la labor de Mthethwa en su cuenta de la red social X. "Ha servido a nuestra nación en diversas funciones durante una vida que terminó de manera prematura y traumática", destacó.

"En su último período de servicio ha facilitado la profundización de las relaciones entre el Sur y la República Francesa, lo que ha producido beneficios para individuos y empresas en ambos países y ha hecho avanzar nuestra cooperación en el ámbito global", concluyó.

