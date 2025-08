Fuerte denuncia contra Wanda Nara y su abogada: los detalles

“La denuncia está presentada y ahora vamos a esperar lo que contestan. Es una demanda civil por cobro de honorarios y daños y perjuicios por no solo no haber pagado los honorarios, sino por haber ninguneado mi trabajo”, aseguró en Mañanas Argentinas en C5N.

En esa línea, Junqueira explicó que ella fue quien hizo el escrito: “Hice toda la parte del convenio y, por medio de ese escrito, es por eso que no dio lugar al pedido de restitución. Las hijas de Wanda Nara están en Argentina por ese escrito. Ella lo firmó y lo presentó a nombre de ella con mi autorización porque como yo trabajo con derecho internacional. Ana dice que yo no tengo matrícula y ella está muy nerviosa. Cuando uno no tiene argumentos jurídicos, suele ofender en lo personal. Esto no es personal, es profesional.”.

El enojo con la letrada argentina se debe a que ésta la acusó de no tener matrícula en Ciudad de Buenos Aires, entonces desestima su denuncia. Sin embargo, Junqueira detalló que “la doctora Rosenfeld desconoce la legislación porque la Resolución 64 el Mercosur internalizada por el ordenamiento jurídico autoriza a los países del Mercosur a ejercer la vocación en cualquiera de los cuatro países en la calidad de consultor de derecho internacional, como desconoce la legislación y no tiene argumentos jurídicos, trata de tergiversar”.

“En el Colegio de Abogados ella tiene muchas denuncias por comportamientos éticos. Ella tuvo la matrícula suspendida. Desconoce por completo cualquier tipo de legislación internacional, es una abogada de cabotaje, no conoce la legislación internacional, nunca actuó en un caso internacional. Solo el hecho de decir que un abogado necesita una autorización en CABA para hacer un escrito, ya demuestra su limitación de conocimiento, es muy limitada”, disparó la abogada.

Pero para poder comprobar su teoría, indicó que tiene “todas las pruebas, tengo los chats, el informe saliendo de mi computadora, tengo fotos en su casa trabajando en el informe, tengo varios chats certificados por la escribana de ella”.

En cuanto a lo que debe abonarle Wanda Nara afirmó: “Los abogados míos hicieron un cálculo y llegaron a u$s100 mil lo que me deben. Sigo diciendo que el presidente de la asociación sabe, va a ser donado a un lugar con fines de autismo”.