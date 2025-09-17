Argentina enfrentará a Alemania en el Final 8 de Copa Davis: qué tenistas podrían integrar el equipo rival

El sorteo del cuadro determinó que el equipo de Javier Frana se cruce contra el segundo sembrado de las Finales que se disputarán en Bolonia, Italia, en noviembre.

Luego de la victoria ante Países Bajos por 3 a 1 como visitante en la segunda ronda de los Qualifiers, el equipo argentino de Copa Davis enfrentará a Alemania en los cuartos de final de la competencia. La Final 8 se disputará del 18 al 23 de noviembre en la Plaza Maggiore de Bolonia, Italia.

El sorteo podía darle la posibilidad al equipo de Javier Frana de ser preclasificado, pero la pulseada la ganó República Checa, quien ocupará el lugar del cuarto cabeza de serie. Después de eso, se definió que el rival sea la selección que tiene a Alexander Zverev como mayor figura, pero no confirmó si jugará .

Alemania tiene al actual nro. 3 del ranking ATP que no tuvo un año tan positivo , pero fue finalista del Australian Open 2025 y se mantuvo entre los mejores cinco tenistas del año. Sin embargo, Francisco Cerúndolo le lleva una ventaja en el h2: 3-1. El único partido perdido fue porque el argentino tuvo que retirarse del duelo en el M1000 de Canada por una lesión.

Otro de los jugadores importantes es Daniel Altmaier , puesto nro. 49 del ranking, quien tampoco tuvo un año tan destacado, pero logró alcanzar los cuartos de final de Rotterdam y Marsella. En su último partido, se retiró por lesión, pero tiene previsto estar en noviembre.

Otra de las figuras en Jan-Lennard Struf, que es puesto 97, pero siempre es un peso importante en series como estas. También está Yannik Hanfmann que está fuera del top 100, pero es una alternativa para Michael Kohlmann. Un tenista que puede sorprender es el joven de 17 años en ascenso, Justin Engel.

Los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz, actualmente en el 12 y 13 del ranking de dobles. Ambos juegan juntos y son una pareja consolidada en el circuito, lo que puede ser una gran dificultad para Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Las selecciones se enfrentaron en 10 series entre 1936 y 2019, pero de esos enfrentamientos, siete fueron para Alemania y solo tres para Argentina. La última vez fue victoria para el equipo germano, que venció en la primera ronda de las Finales 2019 en Madrid.

Cuadro Final a 8 de la Copa Davis 2025 Redes sociales

Final 8 en Copa Davis: cómo se jugará

El sorteo dejó conformado a cuatro llaves en cuartos de final: Italia vs. Austria, Francia vs. Bélgica, España vs. Rep. Checa y Argentina vs. Alemania. Todo se llevará adelante en la misma semana y el 23 de noviembre se conocerá el nombre del nuevo campeón.

Todo se resolverá por eliminación directa al mejor de tres partidos, dos singles y un dobles. Italia es el campeón defensor y el resto de selecciones, se definieron por los cruces de Qualifiers.