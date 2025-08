Francesca Icardi resolvió poner un punto final a la revinculación con el delantero del Galatasaray y no llevará más el apellido paterno. Esto se debería a la pésima relación que tiene la menor en convivencia con la novia de su papá, la modelo Eugenia "China" Suárez .

Según contó la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias que la nena "ya no quiere llevar el apellido de Icardi", y "no le perdona que no haya estado presente en su pasado cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años".

“No quiero hablar más con papá”, habría dicho la niña de 10 años, y agregó: “No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así…”, se quejó la hija.

También se supo que esto fue comunicado a la Licenciada Mattera, del Ministerio Público Tutelar, que es la encargada de monitorear el contacto de las menores, Francesca e Isabella, con el deportista. Ante la contundencia de los hechos, la mediática que estaba de viaje de trabajo en Europa, volvió de manera urgente a Buenos Aires.