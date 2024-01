Fuerte campaña en redes sociales contra una participante de Gran Hermano 2023

El primer lugar de las tendencias de Argentina lo tiene "Umma", la pequeña de 9 años que fue asesinada a sangre fría, mientras que en el segundo puesto está "Margot", ya que la actriz australiana no fue nominada a los Premios Oscar 2024. Pero en el tercer lugar aparece "Juliana al 9009", ya que hay una fuerte campaña en favor suyo.

Juliana al 9009 tendencia Gran Hermano 2023 Juliana Scaglione, la favorita de Gran Hermano 2023. X (ex Twitter)

De esta manera, todo parece indicar que Furia es la favorita del público de Gran Hermano 2023, lo que generaría que se salve primera en caso que no sea líder, no la salve este último o no esté entre los tres más votados de la gala de nominaciones. Esto será todo un golpe para la casa, ya que no se esperan que Juliana sea tan querida.

Fraude en Gran Hermano 2023: acusan a la producción de elegir a los eliminados

La producción de Gran Hermano 2023 fue acusada de fraude por los televidentes y el tema se hizo viral en redes sociales, ya que no perdonan la eliminación de Catalina Gorostidi.