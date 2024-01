Finalista de Gran Hermano busca estar con Tini Stoessel: "Siempre me gustó..."

En diálogo con el programa LAM, Nacho Castañares fue consultado por lo ocurrido con la cantante y reveló: " Le escribí a Tini Stoessel, siempre me gustó . Estábamos en la Bresh y quería pasar donde estaba ella, entonces le mandé un mensaje haciéndome el gracioso y no lo puedo borrar ". Con estas palabras, quiso justificarse como que estaba borracho y eran las 4 de la mañana.

"Capaz lo lee, le puse una boludez. Para mí que me bloqueó, ni lo va a ver, fue gracioso. Le mandamos un beso", continuó el subcampeón de Gran Hermano 2022. En el último tiempo, Tini se separó de Rodrigo De Paul y se mantiene soltera desde entonces, al menos públicamente.

Para finalizar, habló sobre su situación personal luego de separarse de Lucila Villar: "No estoy de novio, cero. No estoy saliendo con nadie. Es muy linda Tini, sí". Así, confirmó que le gustaría estar con la artista, aunque no mantiene un vínculo ni mucho menos una conversación activa.

Embed Nacho Castañares le mandó un mensaje a Tini: "Siempre me gustó, es hermosa"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/MucyvJ9WZK — América TV (@AmericaTV) January 22, 2024

Fraude en Gran Hermano 2023: acusan a la producción de elegir a los eliminados

La producción de Gran Hermano 2023 fue acusada de fraude por los televidentes y el tema se hizo viral en redes sociales, ya que no perdonan la eliminación de Catalina Gorostidi.