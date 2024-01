Gran Hermano 2023: todos los participantes quedaron nominados y se rompió la casa

Después, el conductor confirmó la principal diferencia de esta semana: "Los televidentes van a elegir quién quiere que esté, quién quiere que se quede, a quién eligen, quién les gusta, quién activa, los que no hagan nada se van". Esto se debe a que quien menos votos reciba será el séptimo eliminado.

Embed ¡Joel atendió el teléfono rojo y todos los jugadores quedaron nominados! ATENCIÓN, esta semana el voto es positivo: vos elegís QUIÉN QUERÉS QUE SE QUEDE EN LA CASA



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y… pic.twitter.com/5bMP7vVoIc — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2024

"Mañana en la prueba del liderazgo van a participar por un lugar fuera de esa placa y mañana le voy a contar los beneficios que va a tener en una semana atípica. El miércoles van a nominar para ver a quién sacan de la placa, a quién quieren rescatar", continuó del Moro. Al salir de la casa y volver a El Debate, agregó que sacarán a tres, no a uno.

Para finalizar, desligó de responsabilidad a Joel: "Esto fue porque así es el juego, no porque atendiste. Si no atendían, tenían una multa. Este juego se juega, no tengan miedo de jugar". Así, el conductor volvió a dejar en claro que no está de acuerdo con el desempeño de los participantes de Gran Hermano 2023.

Habrá dos eliminados durante esta semana

El segundo sobre negro confirmó que habrá dos eliminaciones en lugar de una, por lo que la cantidad de participantes pasará de 16 a 14.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Furia no pudo ocultar su sorpresa con la noticia. Captura Telefe

Santiago del Moro se encargó de confirmar esta noticia: "Se van dos en dos galas. Primero el domingo, segundo el lunes. Domingo gala de eliminación, lunes gala de eliminación". Lo que faltó explicar es cómo será la placa del lunes, pero lo cierto es que en una semana habrá dos hermanitos menos.