Fuerte acusación contra Martín de Gran Hermano que podría valerle una sanción: "No te metas conmigo..."

Tras la primera parte de la prueba del liderazgo, Agostina no pudo acceder a la final y al momento de retirarse del salón explotó contra Martín. Mientras conversaba con Catalina y Carla, señaló: " O sea no te metas conmigo, porque yo no me estoy metiendo con vos ".

Al escuchar estas palabras, Joel decidió interrumpirla para preguntarle qué había pasado y ella le contestó: "El pelot*** este me hizo re calentar, caían las pelotas azules al lado de él y me las pateaba para la otra punta, el Chino". Así, confirmó que se trataba de quien fuera líder en dos de las tres semanas de Gran Hermano 2023.

Para finalizar, Agostina remarcó: "Una cosa es que vos la corras, estamos todos jugando. Yo no me meto con vos, y se están metiendo conmigo. Yo entiendo que alientes para otras personas. No me alientes, pero tampoco me tires la pelota a la otra punta". En el caso que lo que aseguró la participante sea así, el Chino estaría a horas de recibir una fuerte sanción.

Embed Agostina ENOJADA con el chino porque le pateaba las pelotas en la prueba de líder para perjudicarle su juego, y con esto te das cuenta que cada día demuestra más ser el peor jugador #GranHermano pic.twitter.com/uSXY9NB1W4 — lautaro (@itslautrolo) January 2, 2024

Catalina de Gran Hermano rompió las reglas y podría ser sancionada

La participante de Gran Hermano 2023 Catalina Gorostidi habría roto las reglas del reality show al tocar la puerta de salida de la casa, por lo que podría caerle una fuerte sanción.