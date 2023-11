Fue a una cita con una chica en un recital y se llevó una desagradable sorpresa a la salida del show

“Estábamos esperando a la banda para sacarnos fotos. Son tipo grandes de 60 y pico de años. La mina se saca una foto con el guitarrista y de la nada veo que ella entra con él al hotel. Me abandonó ”, expresó con cara de sorprendido.

Y agregó: “Después me manda un mensaje y me dice: ‘Me tomo un vino y voy’. Entiendo que el chabón es un rockstar y yo un chabón normal, pero no creía que estas cosas pasaran. Cada vez confío menos en las minas”.

"Pobre flaco":



Porque un joven argentino se volvió viral luego de que fue con una chica a un recital, ella lo dejó y se fue al hotel con el guitarrista de la banda.



"Hay veces que me odio".pic.twitter.com/WWygoneZnk — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 22, 2023

Finalmente, luego de unos 15 minutos decidió irse del lugar en un coche de aplicación. Por ese motivo, recibió distintos tipos de comentarios. Otros empatizando con su situación y otros cuestionándolo por su enojo: “Pero son amigos. Todavía no eran novios”.

Ella no se pronunció aún para dar su versión de los hechos, pero sí se conoció que la banda era Blind Guardian y la imagen del guitarrista en cuestión.