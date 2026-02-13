Cuál es la tradición que rompió Marvel con Avengers: Doomsday después de 14 años Marvel rompe con una importante tradición de 14 años a la hora de promocionar Vengadores: Doomsday, la esperada película de los hermanos Russo que llega a los cines en diciembre. + Seguir en







Cambio clave en Marvel.

Vengadores: Doomsday llega este año a los cines como uno de los grandes eventos del Universo Marvel, con el regreso de los hermanos Russo para recuperar la épica de las entregas más icónicas.

La sorpresa central es Robert Downey Jr. como Doctor Doom, un giro que rompe con su histórica identidad como Iron Man y redefine el rol de los héroes clásicos.

El elenco reúne figuras de peso como Chris Evans, Chris Hemsworth y Florence Pugh, junto a íconos como Ian McKellen y Patrick Stewart, en una integración más profunda de universos.

Marvel también cambió su estrategia promocional al lanzar adelantos en funciones de Avatar: Fuego y ceniza, reforzando la idea de un relanzamiento ambicioso de la saga. Después de una espera que mantuvo en suspenso a los fanáticos, finalmente este año llega a los cines Vengadores: Doomsday. La nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel representa un momento clave dentro de la saga, al volver a reunir a un elenco de figuras emblemáticas bajo la dirección de los hermanos Russo. La dupla, responsable de algunos de los mayores éxitos de la franquicia, regresa con la promesa de recuperar la épica y la magnitud que definieron los grandes eventos colectivos de la marca.

La expectativa es enorme, sobre todo por el regreso de Robert Downey Jr., quien sorprende al ponerse en la piel del legendario villano Doctor Doom. El reparto se completa con nombres de peso como Chris Evans en el rol de Capitán América, Chris Hemsworth retomando a Thor y Florence Pugh como Yelena Belova. Además, la película apuesta fuerte a la integración de distintos universos al sumar a figuras icónicas como Ian McKellen (Magneto) y Patrick Stewart (Profesor X), junto a incorporaciones destacadas como Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

Robert Downey Jr. Doctor Doom Marvel Studios Con el objetivo de alimentar el entusiasmo, Marvel lanzó adelantos exclusivos durante las funciones de Avatar: Fuego y ceniza, material que luego fue publicado oficialmente en plataformas digitales. Las primeras imágenes, que anticipan una batalla de escala monumental frente a una nueva amenaza, encendieron el debate entre los seguidores y reforzaron la idea de que *Vengadores: Doomsday* apunta a convertirse en el gran evento cinematográfico de la saga. Entre nostalgia y nuevas incorporaciones, la cinta se perfila como un ambicioso relanzamiento del entramado interconectado del estudio.

Qué tradición de Marvel cambió por completo con Avengers: Doomsday La llegada de Avengers: Doomsday implica un quiebre profundo con una de las bases más sólidas del Universo Cinematográfico de Marvel: la identidad intocable de sus héroes. Durante más de diez años, Robert Downey Jr. encarnó el emblema del sacrificio y la redención como Iron Man. Ahora, la nueva película da un volantazo inesperado al colocarlo en el rol del gran antagonista, Doctor Doom. Más que un simple giro argumental, la decisión desarma una regla implícita de la franquicia: el ícono de la esperanza ya no es necesariamente el salvador, sino la amenaza.

También cambia la manera en que el estudio administra la nostalgia y los cruces entre universos. Si antes las apariciones de figuras como Ian McKellen o Patrick Stewart se guardaban como sorpresas o escenas post-créditos, en esta ocasión forman parte esencial de la historia desde el arranque. Los hermanos Russo optan por dejar atrás el cameo fugaz para apostar a una integración real y sostenida entre mundos que antes parecían separados. El resultado redefine el concepto de “evento” y eleva las expectativas sobre lo que significa reunir franquicias bajo un mismo relato.

En el plano promocional, Marvel también se apartó de su libreto habitual. En lugar de reservar los primeros avances para convenciones como la Comic-Con o lanzamientos exclusivos en redes, eligió presentar material durante las funciones de Avatar: Fuego y ceniza, apostando a una estrategia de sinergia con otra superproducción. Este movimiento, sumado a la audaz reconfiguración de sus personajes más emblemáticos, deja claro que Avengers: Doomsday no pretende ser una entrega más, sino el punto de partida de una etapa donde las certezas del pasado ya no están garantizadas.