A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

El actor Joe Keery rompe el silencio y deja caer que le encantaría ser un villano de Marvel muy relacionado con Spider-Man.

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

A falta de un tráiler oficial , la maquinaria de filtraciones de Marvel Studios está a toda marcha con Spider-Man: Brand New Day . Tras la difusión de arte promocional en mercancía , ahora ha surgido lo que parece ser la primera imagen real de Marvin Jones III como Tombstone , el imponente señor del crimen que promete poner en jaque a Nueva York.

La imagen, que ha pasado filtros de autenticidad y parece provenir de una empresa de efectos visuales o marketing , muestra una versión sumamente fiel a los cómics de Lonnie Thompson Lincoln: piel blanco tiza y una complexión física imponente . La teoría predominante es que Tombstone será el «villano principal» (Big Bad) de la cinta, moviendo los hilos de otros antagonistas como Scorpion, Boomerang y Tarantula .

El actor Joe Keery rompe el silencio y deja caer que le encantaría ser un villano de Marvel muy relacionado con Spider-Man.

El arte promocional filtrado no solo confirmó a Tombstone , sino que reveló una alineación de enemigos que Peter Parker deberá enfrentar en esta nueva etapa:

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) , la película busca explorar un capítulo diferente en la vida de Peter tras el reinicio emocional de No Way Home . El reparto es uno de los más ambiciosos hasta la fecha:

Confirmados : Tom Holland, Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Jon Bernthal (The Punisher) y Mark Ruffalo.

: Tom Holland, Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Jon Bernthal (The Punisher) y Mark Ruffalo. Nuevas incorporaciones: Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y se rumorea fuertemente la participación de Sadie Sink y el regreso de Florence Pugh como Yelena Belova.

Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y se rumorea fuertemente la participación de Sadie Sink y el regreso de Florence Pugh como Yelena Belova. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Se espera que el primer tráiler oficial se lance entre marzo y abril de este año.

La llegada de Tombstone a la gran pantalla marca un cambio estratégico en las amenazas que enfrenta Spider-Man, alejándose de los ataques multiversales para enfocarse en el crimen organizado de las calles de Nueva York. Con un origen vinculado al acoso escolar y una resistencia física sobrehumana tras ser expuesto a compuestos químicos, Lonnie Lincoln no es solo un matón, sino un estratega despiadado.

Spider-Man Duende Verde Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal. Esta versión de Marvin Jones III promete capturar la esencia amenazante de un villano que, más allá de sus dientes afilados, posee una inteligencia criminal capaz de coordinar a toda una galería de enemigos.