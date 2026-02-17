IR A
IR A

A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

El actor Joe Keery rompe el silencio y deja caer que le encantaría ser un villano de Marvel muy relacionado con Spider-Man.

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

  • A falta de un tráiler oficial, la maquinaria de filtraciones de Marvel Studios está a toda marcha con Spider-Man: Brand New Day.
  • La teoría predominante es que Tombstone será el «villano principal» (Big Bad) de la cinta, moviendo los hilos de otros antagonistas como Scorpion, Boomerang y Tarantula.
  • El actor Joe Keery rompe el silencio y deja caer que le encantaría ser un villano de Marvel muy relacionado con Spider-Man.
  • Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), la película busca explorar un capítulo diferente en la vida de Peter tras el reinicio emocional de No Way Home.

A falta de un tráiler oficial, la maquinaria de filtraciones de Marvel Studios está a toda marcha con Spider-Man: Brand New Day. Tras la difusión de arte promocional en mercancía, ahora ha surgido lo que parece ser la primera imagen real de Marvin Jones III como Tombstone, el imponente señor del crimen que promete poner en jaque a Nueva York.

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.
Te puede interesar:

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

La imagen, que ha pasado filtros de autenticidad y parece provenir de una empresa de efectos visuales o marketing, muestra una versión sumamente fiel a los cómics de Lonnie Thompson Lincoln: piel blanco tiza y una complexión física imponente. La teoría predominante es que Tombstone será el «villano principal» (Big Bad) de la cinta, moviendo los hilos de otros antagonistas como Scorpion, Boomerang y Tarantula.

El actor Joe Keery rompe el silencio y deja caer que le encantaría ser un villano de Marvel muy relacionado con Spider-Man.

joe_keery_61 (1)

Qué villano de Marvel le gustaría interpretar a Joe Keery

El arte promocional filtrado no solo confirmó a Tombstone, sino que reveló una alineación de enemigos que Peter Parker deberá enfrentar en esta nueva etapa:

  • Tarantula y Boomerang: Dos clásicos de las viñetas que debutan en el MCU con diseños muy respetuosos al material original.
  • Scorpion (Mac Gargan): Michael Mando finalmente retomará el papel que quedó pendiente desde Spider-Man: Homecoming, aunque su traje completo sigue siendo un secreto bien guardado.
  • El regreso de Hulk: Mark Ruffalo vuelve, pero con un giro nostálgico. Las imágenes muestran a un Hulk más clásico y salvaje, vistiendo sus icónicos pantalones morados y alejándose de la versión «Smart Hulk» de las últimas entregas.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), la película busca explorar un capítulo diferente en la vida de Peter tras el reinicio emocional de No Way Home. El reparto es uno de los más ambiciosos hasta la fecha:

  • Confirmados: Tom Holland, Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Jon Bernthal (The Punisher) y Mark Ruffalo.
  • Nuevas incorporaciones: Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y se rumorea fuertemente la participación de Sadie Sink y el regreso de Florence Pugh como Yelena Belova.
  • Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Se espera que el primer tráiler oficial se lance entre marzo y abril de este año.

La llegada de Tombstone a la gran pantalla marca un cambio estratégico en las amenazas que enfrenta Spider-Man, alejándose de los ataques multiversales para enfocarse en el crimen organizado de las calles de Nueva York. Con un origen vinculado al acoso escolar y una resistencia física sobrehumana tras ser expuesto a compuestos químicos, Lonnie Lincoln no es solo un matón, sino un estratega despiadado.

Spider-Man Duende Verde
Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal. Esta versión de Marvin Jones III promete capturar la esencia amenazante de un villano que, más allá de sus dientes afilados, posee una inteligencia criminal capaz de coordinar a toda una galería de enemigos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

Cambio clave en Marvel.

Cuál es la tradición que rompió Marvel con Avengers: Doomsday después de 14 años

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

últimas noticias

play

Así estafan desde la cárcel: cómo funcionan las sextorsiones, la nueva modalidad delictiva

Hace 41 minutos
 Una práctica consciente puede ayudarte a enfocar tu energía y proyectar con claridad lo que querés manifestar en esta etapa.

El eclipse en Acuario abre un portal de reinicio: el ritual que puede cambiar tu 2026 desde hoy

Hace 48 minutos
El agresor se quitó la vida.

Trágico tiroteo en un partido juvenil de hockey sobre hielo en Estados Unidos: dos muertos y tres heridos

Hace 1 hora
El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

Hace 1 hora
Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

Hace 1 hora