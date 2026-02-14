IR A
Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

Decisiones inesperadas, estrategias poco convencionales y momentos cruciales en la historia del cine dieron lugar a uno de los comienzos más influyentes del género de superhéroes en la pantalla grande.

Cambio clave en Marvel.
En 2005, la empresa recurrió a una estrategia inusual: consultar a un grupo de niños sobre cuál de los personajes disponibles les resultaba más atractivo para ver en la gran pantalla, según detalló el portal especializado Espinof.

Esta metodología, orientada a identificar preferencias de consumo y potencial de mercado, marcó el comienzo de una nueva etapa para los superhéroes en el cine.

Cuál es la historia detrás de la conversión de Iron Man como el gran superhéroe de Marvel

A mediados de la década, Marvel Studios enfrentaba un escenario restrictivo. Los derechos cinematográficos de sus personajes más reconocidos, como los X-Men, los 4 Fantásticos y Spider-Man, estaban en manos de otros estudios. Este contexto obligó al equipo directivo a concentrarse en los héroes cuyos derechos aún conservaban, reduciendo drásticamente las opciones para su primer gran proyecto.

X-Men XMen Marvel

Para determinar el protagonista, la compañía diseñó una encuesta específica dirigida a niños, presentando historias, habilidades y características de cada héroe disponible. La pregunta clave no se vinculó directamente al cine, sino a la preferencia por figuras de acción: ¿con qué personaje les gustaría jugar? El resultado fue categórico: Iron Man sobresalió por encima del resto tras este ejercicio.

John Turitzin, ejecutivo vinculado al proceso, recordó que, al describir el concepto de Iron Man, el personaje escaló rápidamente desde un discreto octavo lugar en popularidad hasta ocupar el primer puesto entre los niños. La idea de “un robot que pueda volar y lanzar rayos desde las palmas de las manos” resultó irresistible para el público infantil, impulsando su elección como figura central del UCM.

Esta preferencia infantil no solo definió la narrativa inicial, sino que se alineó con un objetivo comercial prioritario de la compañía: conquistar el mercado del juguete y el merchandising. El modelo, probado con éxito por franquicias como Star Wars, prometía integrar la taquilla con la venta masiva de productos derivados, consolidando así la viabilidad financiera de la saga.

Con la decisión tomada, Kevin Feige, jefe creativo de Marvel Studios, seleccionó a Jon Favreau como director del proyecto y apostó por Robert Downey Jr. para interpretar a Tony Stark.

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98

El elenco se completó con nombres como Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, conformando un equipo que, según subrayó el portal Espinof, fue determinante para la recepción positiva de la película y el posterior desarrollo del UCM.

La elección de Downey Jr., en particular, representó un giro trascendental. Antes de asociar al actor con el papel, se había considerado a Tom Cruise para el rol de Tony Stark. Tanto el estudio como el propio Cruise desistieron de la posibilidad, una decisión que resultó decisiva en la carrera del actor finalmente seleccionado y en la consolidación del universo cinematográfico.

Tony-Stark-Steve-Rogers-1500x813.webp
