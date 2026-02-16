IR A
IR A

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Habrá que ver qué volteretas hacen para convertir a Eric en el Segador, el villano conocido de los comics de Marvel.

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9)

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

  • El que 'Wonder Man' no haya sido una serie de superhéroes al uso, no quiere decir que desde Marvel no hayan aprovechado la ocasión para presentarnos algo que podría ser útil en el futuro de la franquicia de Disney.
  • Marvel ha presentado a todo un villano de los cómics. Su nombre clave: Segador; su identidad real: Eric Williams. Sí, el hermano de Simon (Yahya Abdul-Mateen II) interpretado por Demetrius Grosse en la serie de Disney+ resulta en los cómics un peligroso villano.
  • En la casa de los Williams, Eric siempre fue la oveja negra, la bala perdida. Cuando era pequeño, Eric se puso a jugar con productos químicos de su padre, provocando un grave incendio.
  • Paradójicamente, quien acabaría en la cárcel fue Simon al malversar fondos de su empresa. Este había pedido ayuda a Eric para intentar sobrevivir a la competencia, Stark Industries.

El que 'Wonder Man' no haya sido una serie de superhéroes al uso, no quiere decir que desde Marvel no hayan aprovechado la ocasión para presentarnos algo que podría ser útil en el futuro de la franquicia de Disney. Tanto es así que para los fans de los cómics no ha pasado nada desapercibido que en la serie hayamos tenido algo de conflicto familiar en la casa de Simon Williams.

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel
Te puede interesar:

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Podríamos decir que, silenciosamente, Marvel ha presentado a todo un villano de los cómics. Su nombre clave: Segador; su identidad real: Eric Williams. Sí, el hermano de Simon (Yahya Abdul-Mateen II) interpretado por Demetrius Grosse en la serie de Disney+ resulta en los cómics un peligroso villano.

Eso sí, en el proceso (y por el mismo argumento de la serie) de trasladar a la pantalla al hermano de Simon, lo han cambiado casi todo. Algo que, por otra parte, es bastante habitual en la traslación al Universo Cinemático Marvel. Si bien se mantiene cierta rivalidad entre los dos y cierto mismo punto de origen (el incendio en casa de los Williams), podríamos decir que el personaje del cómic y el de la serie comparten nombre, apellidos y poco más.

Quién es el villano que Marvel mostró en Wonder Man

En la casa de los Williams, Eric siempre fue la oveja negra, la bala perdida. Cuando era pequeño, Eric se puso a jugar con productos químicos de su padre, provocando un grave incendio. Desde entonces, Simon decidió cuidar de él (vamos, prácticamente una inversión de lo que vemos en la serie). En lo que fueron creciendo, Simon se hizo con el control de la empresa familiar; mientras que Eric se convirtió en gangster de Maggia.

Paradójicamente, quien acabaría en la cárcel fue Simon al malversar fondos de su empresa. Este había pedido ayuda a Eric para intentar sobrevivir a la competencia, Stark Industries. Salió mal. Sin embargo Simon sería liberado por el Barón Zemo (bueno, fue Encantadora la que encantó a los guardias y pagó la fianza) con la idea de darle poderes (vía rayo de iones) e infiltrarle en la mansión de los Vengadores. El tener poderes y la inquina que tenía a Tony Stark, por entonces creído "jefe" de Iron Man, fue determinante para aceptar el plan.

eric williams

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo. Y aquí es cuando llega el origen de Eric como el Segador. Consumido por la culpa y con espíritu de venganza, a través de sus contactos contactó (valga la redundancia) con Chapucero, quien le proporcionó su famosa guadaña y se fue a pelear (y casi derrotar) con los Vengadores.

El Segador tuvo mucho que ver en la resurrección de Wonder Man, ya que Simon no estaba muerto sino que los cambios mutagénicos de su organismo al someterse al tratamiento de Zemo le habían mantenido con vida pero en un estado de coma profundísimo. Algo que, entre otras cosas, propició que Ultrón usase sus ondas cerebrales para crear a Visión. El caso es que Eric Williams no pararía hasta resucitar a su hermano, recurriendo incluso al vudú para ello.

Acciones y aventuras aparte, Eric Williams es uno de los villanos más llamativos estéticamente de toda Marvel. Y es que sus apariciones siempre son icónicas. Ahora habría que ver si logran manejarlo bien para convertir a un ejecutivo de una empresa de seguros en un villano.

simon williams
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

Cambio clave en Marvel.

Cuál es la tradición que rompió Marvel con Avengers: Doomsday después de 14 años

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

últimas noticias

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

Hace 5 minutos
Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 13 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 20 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 31 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 34 minutos