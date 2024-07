Floppy Tesouro posó a la orilla del mar y mostró la microbikini ideal para el verano

La influencer posó en la costa de una playa y marcó tendencia con su look total black.

La bailarina eligió un diseño particular para lucir este traje de baño en sus vacaciones.

Vacacionando en Ibiza, Floppy Tesouro marcó tendencia con una microbikini taparrabos que llamó la atención a sus seguidores en Instagram. Con un estilo audaz y a la moda, la influencer compartió su último look, en donde demostró su preferencia por los trajes de baño.

En esta ocasión, la bailarina optó por un traje de baño de dos piezas en color negro adornado con brillos que resaltaron su look. El conjunto incluye un corpiño semirectangular con frunces y breteles finos , atados en delicados moños. La parte inferior es una diminuta bombacha taparrabos, colaless, con tiras ajustables a los costados, también con moños que decoraron la pieza.

Floppy Tesouro microbikini Instagram

Fiel a su estilo natural, la influencer se mostró sin maquillaje y con el pelo suelto y mojado, producto del tiempo que pasó en la playa. La publicación recibió una gran cantidad de elogios y comentarios, resaltando el impacto de su look y consolidándola como un referente de moda en las redes sociales.

Floppy Tesouro microbikini Instagram

Desde las playas de Italia, Graciela Alfano se filmó en la costa con una microbikini bicolor

Graciela Alfano se filmó caminando a orillas del mar y mostró los detalles de su microbikini. La mediática marcó tendencia con su look y sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Una vez más compartió con sus fans algunos momentos de su viaje y recibió miles de elogios.

Disfrutando de unas vacaciones en las costas de Europa, la ex vedette volvió a marcar tendencia con su estilo. En esta ocasión, compartió un video en el que se la ve disfrutando de un día de playa, luciendo una microbikini que no pasó desapercibida. Este traje de baño de dos piezas bicolor destacó por su diseño y su escote pronunciado. El look contó con un corpiño de base blanca con dibujos y bordes negros y una bombacha colaless ultracavada, perfecta para resaltar su bronceado.

Graciela Alfano microbikini blanco negro Instagram

La actriz y modelo llamó nuevamente la atención con su estilo y recibió miles de "me gustas" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y la felicitaron por su nuevo viaje. Una vez más, confirmó que es una de las referencias más importantes en el mundo de la moda y en el entorno digital.