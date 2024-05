Graciela Alfano se mostró con una microbikini rojo fuego y un modelo fuera de lo común

Graciela Alfano vistió una microbikini rojo fuego y sorprendió a sus fans . La ex vedette estrenó un diseño que incluyó aberturas cut out a bordo de una embarcación y en la playa. En el video que compartió en sus redes sociales se la pudo ver disfrutando del paisaje y del clima.

Cómo es la destacada microbikini white off que lució Graciela Alfano con la que deslumbró a todos

La mediática eligió para una tarde bajo el sol, un traje de baño de dos piezas diminuto con corpiño triangular y una bombacha colaless ultracavada . La modelo sigue imponiendo su estilo y posando con los mejores looks del verano. Este conjunto contó con uno de sus colores favoritos y con un diseño que sorprendió por sus aberturas cut out.

Graciela Alfano microbikini instagram

La diva le agregó a su look unos lentes de sol total black XXL con vidrio superopaco y marco muy ancho. “Nada produce tanta envidia como una pareja que se ama y se disfruta. Para protegerse nada mejor que el ROJO. ¡Una pulsera, una bombachita, unos zapatos o el escapulario de la nona, cualquier cosa sirve! Y a pararse fuerte. Nadie tiene derecho a torcer nuestra felicidad. Los amo y les deseo todo el amor del mundo en sus vidas”, escribió Graciela Alfano en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron miles de reacciones felicitándola por su estilo y sus palabras.

Graciela Alfano microbikini instagram

Graciela Alfano microbikini instagram

Desde la pileta, Wanda Nara se lució con la microbikini que sigue siendo tendencia entre las famosas

Wanda Nara marcó tendencia al vestir una microbikini en uno de los tonos más usados en la temporada. La empresaria eligió un diseño de la prestigiosa firma Yves Saint Laurent y, de esta manera, revivió la tendencia que arrasó el verano pasado y que se sostiene en la moda de este 2024.

El audaz conjunto de la empresaria contó con un diminuto corpiño con finos breteles cubiertos de brillos de strass con la inscripción "YSL". La parte inferior se trató de una pequeña bombacha colaless en tono rosa chicle, aportando un toque de su estilo al look.

La rosarina completó su outfit luciendo unos auriculares de Hello Kitty y un impactante make up con delineado cat eye en negro profundo y labios nude rosados.

Wanda Nara microbikini Instagram

Este vibrante look barbiecore fue muy elogiado por sus seguidores, quienes no tardaron en dejar sus comentarios con elogios hacia su look. Además, dio a conocer una noticia que sorprendió a sus fans: “Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble", escribió la modelo en el texto de la publicación.