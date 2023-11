Flavia Palmiero mostró la microbikini estilo clásico que será furor en la playa este verano

Desde las soleadas playas de Miami , Flavia Palmiero sorprendió posando con una de sus microbikinis favoritas . La actriz compartió en sus redes sociales su look vistiendo un traje de baño marrón con arandelas. Este outfit veraniego promete ser tendencia en el próximo verano. A sus 57 años, continúa destacándose en el mundo de la moda, mostrando las diversas propuestas de su propia línea de trajes de baño, una marca que inició durante la pandemia y que ahora es un referente en el sector.

El diseño incluye un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless, ambos con tiras ajustables que terminan con un nudo de moño en los costados. Estos detalles aportan un toque de sofisticación y originalidad al conjunto, destacando entre las tendencias de la moda playera para el próximo verano.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

La modelo complementó su look con accesorios a juego, incluyendo un par de anteojos de sol rectangulares con marco de carey, los cuales combinaron con las arandelas de la bikini. También lució un sombrero de mimbre, un clásico indispensable para cualquier conjunto de playa. La influencer acompañó su publicación con un mensaje optimista: “¡Hola! ¡Arrancamos la semana con todo!”. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios relacionados a sus palabras y a su look.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

Flavia Palmiero microbikini Instagram

Karol G se lució con una microbikini negra en la playa y mostró la moda del verano

Karol G se sumó a la moda de microbikinis negras y sorprendió a sus seguidores. La cantante eligió un modelo colaless para disfrutar una tarde bajo el sol en la playa. La artista compartió con sus seguidores una publicación en donde repasó sus looks que usó en su viaje.

La cantante marcó tendencia con su look veraniego que usó en la playa. Para esta tarde soleada a orillas del mar eligió un traje de baño clásico en versión XXS.

Karol G microbikini negra Instagram

Las fotos que compartió en su cuenta de Instagram la muestran en distintos momentos del día vistiendo este conjunto. En estas imágenes se la pudo ver posando con una microbikini negra de dos piezas con textura a rayas. Contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless en la parte inferior.

Karol G microbikini negra Instagram

Sin maquillaje ni filtros, se mostró relajada en ese día en la playa. En algunas fotos se la pudo ver con el pelo suelto y con rastros de haberse metido al mar. Además, le sumó una cap estampada. “Que chimba la vida!”, escribió en el texto de la publicación, dejando en claro que estaba disfrutando la jornada.