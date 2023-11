Karol G posó con una microbikini negra que adelanta lo que se viene par el verano 2024

Karol G microbikini Instagram

"Qué chimba la vida”, escribió la artista en el texto de la publicación. Las reacciones a este posteo fueron inmediatas. Sus fans dejaron más de un millón de "me gusta" y miles de comentarios elogiando su look y las playas en donde se mostró descansando. Sin dudas, Karol G despierta admiración no sólo por su música sino también por sus looks y outfits que diariamente comparte en sus redes.

Karol G microbikini Instagram

Sofía Vergara adelanta el look del verano 2024 con una microbikini total black

La actriz Sofía Vergara marcó tendencia al vestir una microbikini negra en un momento de su fin de semana. La reconocida artista y modelo, una de las latinas más importantes en la escena internacional, posó con un conjunto audaz mientras se tomaba un descanso.

La colombiana logró sorprender a su audiencia no solo en la pantalla grande, sino también en el mundo digital. Su reciente foto en un microbikini negro generó sensación en las redes, en donde suele marcar tendencia imponiendo su estilo en cada look.

Con 51 años, la actriz sigue demostrando que es un ícono de belleza y elegancia en la industria del entretenimiento. En la foto se la pudo ver vistiendo un traje de baño de dos piezas, en donde se destacó una bombacha tipo tanga.

Sofía Vergara microbikini Instagram

Sofía Vergara continúa actualmente triunfando pero en su carrera en la publicidad. Alejada por un momento de proyectos cinematográficos y series de televisión, esta vez pudo sorprender desde esta historia que publicó en su cuenta de Instagram. Sus fans seguramente dejaron sus reacciones, como suele suceder cada vez que realiza una publicación en su perfil.