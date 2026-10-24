Fin de una era: se separa una dupla histórica de la televisión y dieron los motivos La información fue confirmada por uno de los presentadores y contó en detalle quién tomó la decisión. Agregar C5N en









¿Qué pasa con la dupla histórica? Redes sociales

Una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina se prepara para ponerle fin a su etapa en conjunto después de varios años de trabajo al frente de un programa emblemático del espectáculo. La noticia sorprendió a los seguidores del ciclo y fue confirmada por uno de sus protagonistas, quien explicó que la decisión no depende de ellos. Se trata de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores de Intrusos.

"Tuve la posibilidad de conducirlo con Adrián, veremos cómo se sigue. La dupla no va a seguir, como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrian", anunció Lussich al referirse al futuro de ambos en el programa en Blender.

La revelación generó sorpresa en el estudio y llevó a José María Listorti a preguntarle si uno de los dos continuaría en el ciclo. "¿Uno de los dos no sigue?", consultó, ante la posibilidad de que la salida no fuera compartida por ambos conductores.

Ante esa pregunta, Lussich aclaró cuál fue el motivo detrás de la separación profesional y descartó que se tratara de una decisión tomada por ellos. "No es una decisión nuestra, es una decisión del canal", afirmó, al confirmar que la dupla llegará a su fin el próximo 31 de diciembre.