¿Fin del escándalo? Carmen Barbieri y una nueva contrincante en la conducción de El Nueve

Con la salida de Karin Kohen del espacio de las tardes del canal, ahora su silla vacante pasa a tener un cierto carácter de urgencia y la conductora no cerro del todo la puerta.

Karin Cohen, finalmente dijo adiós el viernes pasado a Todas Las Tardes entre abrazos de sus compañeros y flores de parte de su equipo: “Ya me verán en otra pantalla. Por lo pronto, quiero decirles que me voy a enfocar a mis redes sociales, al coaching”. Y agregró que "sabía hace mucho tiempo que el programa se terminaba”, entre angustia y desazón de sus compañeros de labores, mientras que al salir del aire el gerente de programación bajó a saludarla y agradecerle por los servicios prestados.

Hasta que debuté el nuevo magazine, tal y como anticipamos en primicia, fue David Kavlin quien tomó el rol conductual. Aún no se sabe cuándo será la fecha del final, solo saben que seguirán al aire hasta que el canal lo decida y con el actual equipo que dejó Cohen.

david kavlinjpg.jpg David Kavlin

Andrea Politti ya estaría trabajando de manera interna con los productores que se le seleccionó para el nuevo programa, pero además de ver los contenidos, hay un detalle que aún no se dijo: no firmo aún su contrato. Es que Andrea quiere saber bien, antes, de qué se va a tratar el programa que le ofrecen y según pudimos saber a ella no le está convenciendo del todo como se está gestando (Algo que ya había dicho, también, Graciela Alfano).

Tras esto, las autoridades de El Nueve, volvieron a contactar a Carmen Barbieri para que retomen la negociación. Según pudimos averiguar, la conductora no dio su negativa y estarían nuevamente negociando las nuevas condiciones en un tiré y afloje que tiene que ver más con cuestiones económicas que artísticas, pero todo se está manejando de manera hermética.

Carmen Barbieri Captura

La novela entre Barbieri y El Nueve, aún no termina, pero tiene en vilo a todos los trabajadores de ambos programas, el que termina y el que comienza a la espera de la decisión final de quién será la flamante conductora, la fecha de finalización y debut del siguiente.

¿Andrea Politti o Carmen Barbieri? En el primer caso, nunca desarrolló su profesión en un programa de esta índole y sería toda una novedad, pero no se puede dejar de lado la experiencia de Carmen en este tipo de formato, por algo la insistencia de querer tenerla. Final abierto, en donde el contenido y lo económico están siendo las principales trabas para ambas partes, mientras Graciela Alfano (que fue la primera convocada y la que anunció en la mesa de Mirtha Legrand que haría un nuevo programa en la señal de la calle Dorrego), lo ve a distancia.