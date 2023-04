Filtraron detalles de la fuerte pelea entre la China Suárez y Rusherking antes de separarse.

Tras la confirmación de la separación entre la China Suárez y Rusherking , comenzaron los rumores de infidelidad de parte de ambos. Finalmente, nada fue confirmado, pero lo que sí se sabe es que discutieron fuertemente en el show en Movistar Arena donde ella decidió no cantar . Ese fue el quiebre de la relación.

En un primer momento, habían asegurado que la actriz se había vinculado con Trueno y por eso, se había alejado de Rusher. Sin embargo, apareció otro rumor. En Socios del Espectáculo aseguraron que el trapero " Le encontró viejos mensajes con Wos. Él le dijo 'me buscaste a mí como descarte'”.

Pero la versión que corrió en el último tiempo es la que instaló Guido Záffora en Intrusos. Vendió menos de dos mil entradas en un estadio como el Movistar Arena que es para diez mil. Y ese día tenía que cantar la China, tenían todo preparado para que ella cante. Una pasarela".

"La China llega al ensayo a esos de las 18 horas. En un momento hubo un problema con el audio que no gustó mucho. Ella se enoja y le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban a Rusherking de varias chicas. El ensayo se fue a un costado", expresó el panelista sobre lo sucedido.

Fue entonces cuando ella amenazó: “La actriz le dijo 'si seguís así me voy'. Cumplió su palabra y se fue. El trapero la trató de mal compañera, de poco leal y que irse fue una traición". Aseguran que, luego de eso, no le dirigió la palabra durante todo el fin de semana. Y Maite agregó que no había subido una sola historia para ayudarlo.

La China Suárez y Rusherking confirmaron su separación en redes sociales

Tras días de misterio, se hizo oficial: la China Suárez y Rusherking anunciaron su separación en redes sociales y sacudieron al mundo del espectáculo. La primera en dar el paso que la actriz, quien posteó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.