Fátima Flórez contó cómo fue la noche de festejos con Milei y reveló si seguirá actuando

Ante el rotundo resultado que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza, con 55,6% de los votos, la nueva Primera Dama explicó que continuará apoyando a su pareja "en este rol tan importante en el cual el pueblo lo eligió casi de manera unánime".

Eso no es todo, sino que también aclaró que seguirá trabajando en sus espectáculos: "Estoy con un mega show que estará espectacular". Y explicó que su trabajo como actriz y comediante se puede combinar con el de Primera Dama, y aclaró que "pueden ser compatibles sin ningún problema".

Habla por primera vez Fátima Flórez, tras el triunfo de Milei: "Haré trabajo social, como siempre".

Sin embargo, ante el nuevo rol que tendrá frente al próximo Gobierno de Javier Milei, Flores no quiso brindar detalles al respecto: "Todavía no les puedo contar todo". Pero si especificó que le gustaría continuar dedicándose al trabajo social para ayudar a otros ya que "siempre lo hice porque me hacen bien al alma y ahora lo haré aun más porque me encanta. Es un placer".

El supueso cruce entre Karina Milei y Fátima Florez: ¿Qué pasó?

Durante los festejos por la victoria del balotaje en el búnker de Javier Milei, se viralizó un video donde se ve cómo su pareja, Fátima Florez recibe una mirada fulminante de Karina Milei y cambia su actitud. A pesar de las especulaciones, la actriz salió aclarar que solo fue un malentendido.

Fátima Flórez habló sobre su relación con la hermana de Javier Milei y los preparativos para su próximo show.

En el video se puede observar cómo Fátima dice palabra por palabra el discurso de Javier Milei, lo que al parecer recibió un "reto" por parte de Karina Milei y, la comediante inmediatamente cambia la actitud. "No es cierto para nada que me estaba burlando, todo lo contrario, quiere decir que yo estoy tan empapada que lo sé, es el discurso del prócer (Alberto) Benegas Lynch", explicó para el programa Socios del Espectáculo.

A lo que Flores añadió: "Me salió del alma porque cada vez que veo que lo dice también lo digo porque tenemos una conexión increíble. No tiene nada de malo, ni de burla, ni Kari se ofendió". Al mismo tiempo no dejó pasar el momento para elogiar a su nueva Karina: "Su hermana es una mujer increíble, fabulosa, con una inteligencia tremenda".