Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize La actriz estuvo presente en el Complejo Art Media para ver a su futuro marido, quien cantó con la camiseta 10 de Juan Román Riquelme.







Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David. Redes sociales

La actriz de Disney, Dove Cameron, asistió al show de su pareja y futuro marido Damiano David, el cantante y líder de Maneskin, quien brindó un show en el C Art Media como parte de su primera gira como solista. Ambos utilizaron la camiseta de Boca y las redes se revolucionaron.

La protagonista de Liv & Maddie, la serie furor de Disney Channel, acompañó a su novio en su gira latinoamericana, ya que también se presentará en Colombia y en México, entre otros lados. Si bien, no subió al escenario, estuvo al costado disfrutando de la música y se sacó fotos.

Embed @c5n Dove Cameron viendo a Damiano David y usando una camiseta de Boca Juniors #DoveCameron #BocaJuniors #Argentina #DamianoDavid sonido original - c5n Pero fue noticia porque recorrió distintos lados del país, entre ellos, Palermo. Ambos estuvieron caminando por las calles porteñas. Al igual que lo hizo Dua Lipa, quien estuvo en Argentina y recorrió ciertos puntos destacados del país.

David y Cameron utilizaron ambos la camiseta de Boca. Incluso el artista utilizó una con la 10 y dijo “Es la camiseta de Román Riquelme” y recibió los aplausos de todos los presentes. Esto se da días posteriores al Superclásico que ganó el Xeneize en La Bombonera.