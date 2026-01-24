Tras 19 años de relación, la pareja decidió ponerle un punto final a su vínculo sin explicaciones. El actor comparte su rutina diaria y reflexiones en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores se dieron cuenta de un detalle en medio de la polémica.

La noticia de la separación entre Facundo Arana y María Susini tomó al público por sorpresa. Si bien ambos mantenían un perfil bajo, el actor en redes sociales suele compartir su rutina y varias reflexiones; en las últimas horas realizó varios posteos que llamaron la atención de sus seguidores.

Arana y Susini tuvieron 19 años de relación y tienen tres hijos en común: India y los mellizos Yaco y León Moro. La pareja se conoció en 2007, después de que Arana se separó de la actriz Isabel Macedo, cuando conoció a la modelo que le robaría el corazón y con quien formaría una familia.

Sin embargo, en las últimas semanas los rumores de una posible separación se hicieron más fuertes, hasta que en LAM confirmaron la ruptura: "Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja. Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó", aseguraron.

En redes sociales, Facundo Arana se muestra muy activo, comparte imágenes, videos y reflexiones. En las últimas horas, no habló públicamente sobre su separación de María , sino que compartió varias historias sobre una campaña con Ford por el lanzamiento de la nueva camioneta SUV Everest y también información sobre la obra que protagoniza "En el aire" que se presentó el 22 de enero en Tandil y sumó otra función para el 29.

Sin embargo, en el posteo que dedicó a fin de año como cierre del 2025, subió varias fotografías junto a sus hijos y en varias de ellas aparecía María Susini, acompañó el carrusel con la siguiente leyenda: "Que este 2026 los tenga viviendo felices. Que se multipliquen los momentos y sonrisas como así, para que se fundan después con los mejores recuerdos de sus vidas. Que puedan abrazar fuerte! Les deseo Todo Eso. Y Salud. Y Mucho Amor . Y Gracias x malcriarme tanto siempre!!".

"Cuando me vio...": la sorprendente reacción de María Susini tras su separación de Facundo Arana

La modelo María Susini tuvo una reacción insólita cuando se acercaron a preguntarle por la separación de su ahora exmarido, Facundo Arana. "La cara que me puso cuando me vio", expresó un periodista que trató de acercarse.

El fin del matrimonio de 18 años desconcertó a los cronistas que, de inmediato, quisieron tener la palabra de los involucrados. En el caso de ella, se encuentra en Mar del Plata, donde pasa unos días de vacaciones. "Ella lo habla más que él", trascendió.

En medio de la noticia sobre la ruptura de una de las parejas más emblemáticas del espectáculo, con hijos adolescentes, aseguran que "él está más reticente con esta situación”.

Cuando intentaron contactarla mientras ella estaba por hacer su deporte favorito, el surf, y salió al mar con su traje de neoprene, María desvió la mirada. “La cara que me puso cuando me vio”, lanzó el periodista, y agregó: "Fue una cara como de 'Nooo, qué pesado este pibe'".

El tema se trató en LAM, en América, conducido por Ángel de Brito, donde el panelista Pepe Ochoa aseguró: "Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.