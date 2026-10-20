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"Me levantó por el aire": atropellaron a Fabián Gianola y sufrió una fractura expuesta

A la salida de un shopping en zona norte, el actor fue embestido por un auto y sufrió una grave lesión que le dejó consecuencias físicas. "Me opero en La Trinidad de San Isidro", adelantó.

Fabián Gianola fue atropellado por un auto a la salida del DOT.

Fabián Gianola fue atropellado por un auto a la salida del DOT.

Fabián Gianola fue atropellado este lunes a la salida de un shopping en zona norte y, como resultado del incidente, sufrió una fractura expuesta de radio y de ligamento de la muñeca. "Me levantó por el aire", afirmó el actor sobre el auto que lo embistió, y adelantó que será operado en La Trinidad de San Isidro.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
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"Estaba en la calle Deheza y Melian. Cruzaba por la senda peatonal y, cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló. Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca", explicó Gianola a TN Show.

El artista contó que será operado este miércoles por la tarde y que, pese al accidente, por suerte no se golpeó la cabeza ni le bajó la presión. "Me quedé tranquilo, parado en la vereda", recordó. También aclaró que, en medio de la conmoción, fue asistido por la persona que lo embistió con el auto.

"El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME, me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso", detalló.

Respecto a su estado actual, aseguró: "Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana (por el miércoles) me opero en La Trinidad de San Isidro". Y cerró: "Sigo bastante dolorido… Es muy doloroso, así que estoy con calmantes, y después que me opere, también".

Fabián Gianola demandó a Actores por daños y perjuicios

En febrero del año pasado, Gianola inició una demanda contra la Asociación Argentina de Actores porque, según explicó, la entidad no levantó la suspensión que le habían impuesto tras la denuncia de Fernanda Meneses, a pesar de que ya había sido sobreseído.

"Hace un año que pedimos que levanten la suspensión y no ocurre", dijo en televisión, y agregó que tras el fallecimiento de Alejandra Darín retiraron la acción contra ella, pero la causa contra la Asociación sigue vigente.

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Su abogado, Matías Garcete, detalló que el reclamo apunta a distintos perjuicios: daño a la imagen y al prestigio profesional, daño moral, lucro cesante, pérdida de chance, daño patrimonial y psicológico, además de la venta anticipada de bienes.

Aunque Gianola fue sobreseído en la causa con Meneses, también había sido denunciado por Marcela Viviana Aguirre; en ese expediente, en diciembre de 2023, se alcanzó un acuerdo que incluyó tareas comunitarias y cursos sobre violencia machista para el actor.

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