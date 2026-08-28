28 de agosto de 2026 Inicio
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Conmoción mundial: murió el monarca más joven del mundo a los 34 años

El hombre sucedió oficialmente a su padre, en 1995, cuando tenía apenas tres años. No estaba casado, pero dejó un heredero.

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El rey habría muerto a causa de un cáncer.

El rey habría muerto a causa de un cáncer.

El rey habría muerto a causa de un cáncer.

El rey habría muerto a causa de un cáncer.

Su Majestad Oyo Rukidi IV, reconocido por sus partidarios y por el Libro Guinness de los Récords como el monarca en ejercicio más joven del mundo, falleció a los 34 años en Estados Unidos. La noticia la brindó el primer ministro de su tradicional reino en el oeste de Uganda, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki.

El alud quedó registrado en varios videos que se compartieron en redes. 
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El soberano del reino de Toro, región situada cerca de la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo, se encontraba hospitalizado en estado crítico debido a un cáncer, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia real.

El primer ministro del enclave lamentó la noticia definiéndola como "una pérdida inconmensurable para la dinastía, el pueblo de Tooro y la nación ugandesa".

Quién era el rey de Toro

Oyo Rukidi IV había accedido al trono en 1995 con tan solo tres años de edad tras la muerte de su padre por un ataque cardíaco, y asumió plenamente sus funciones institucionales al alcanzar la mayoría de edad en 2010.

El reino de Toro constituye una de las cinco monarquías tradicionales reconocidas simbólicamente por el presidente ugandés Yoweri Museveni, cuyas atribuciones son esencialmente culturales, aunque conservan un notable peso e influencia política en la región.

A pesar de que el monarca no estaba casado, las autoridades del reino confirmaron la existencia de un príncipe heredero cuya identidad se mantenía en reserva y será revelada conforme a los ritos tradicionales. La casa real de Toro era conocida públicamente por haber mantenido estrechos lazos históricos con el fallecido líder libio Muamar Gadafi.

África cuenta en la actualidad con solo tres monarquías soberanas con poder estatal Esuatini, Lesoto y Marruecos, mientras que diversas naciones del continente albergan reinos tradicionales subnacionales reconocidos como instituciones culturales y de preservación comunitaria.

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