Conmoción mundial: murió el monarca más joven del mundo a los 34 años El hombre sucedió oficialmente a su padre, en 1995, cuando tenía apenas tres años. No estaba casado, pero dejó un heredero. Por Agregar C5N en









El rey habría muerto a causa de un cáncer. El rey habría muerto a causa de un cáncer.

Su Majestad Oyo Rukidi IV, reconocido por sus partidarios y por el Libro Guinness de los Récords como el monarca en ejercicio más joven del mundo, falleció a los 34 años en Estados Unidos. La noticia la brindó el primer ministro de su tradicional reino en el oeste de Uganda, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki.

El soberano del reino de Toro, región situada cerca de la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo, se encontraba hospitalizado en estado crítico debido a un cáncer, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia real.

El primer ministro del enclave lamentó la noticia definiéndola como "una pérdida inconmensurable para la dinastía, el pueblo de Tooro y la nación ugandesa".

Quién era el rey de Toro Oyo Rukidi IV había accedido al trono en 1995 con tan solo tres años de edad tras la muerte de su padre por un ataque cardíaco, y asumió plenamente sus funciones institucionales al alcanzar la mayoría de edad en 2010.

El reino de Toro constituye una de las cinco monarquías tradicionales reconocidas simbólicamente por el presidente ugandés Yoweri Museveni, cuyas atribuciones son esencialmente culturales, aunque conservan un notable peso e influencia política en la región.