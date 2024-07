Ex-Gran Hermano reveló una fuerte infidelidad y se desató un escándalo: "Se hizo el amigo"

"De mi ex no tengo nada que decir. De él sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo, ahí estuvo la falsedad", comenzó por expresar tras ser preguntado por la situación. De esta manera, el semifinalista del Bailando 2023 decidió exponer la actitud de Castañares.

Parejas Gran Hermano Coti Conejo Juliana Maxi Daniela Thiago Tora Nacho El Conejo fue la primera pareja de Coty en Gran Hermano, mientras que Nacho estuvo con la Tora. Redes sociales

Lejos de terminar allí, continuó: "Yo hacía muchísimo tiempo me enteré de algo que había pasado entre ellos. Fui contundente con él y le mandé un mensaje, le dije: 'Se que esto es verdad, no hace falta que me vengas a caretear nada'. Me agarró, gracias a Dios, en una situación en la cual no me pasaba más nada con mi ex". Así, dejó en claro que ya no está enamorado de la correntina.

Para finalizar, el Conejo volvió a apuntar contra Nacho: "Fue el papel de jugársela de amigo. Yo cuando tuve las primeras discusiones con Coty, él iba a mi casa, tuvimos charlas, hemos salido juntos de joda". Con todo esto, dejó en claro que considera como una traición de alguien que fuera muy cercano a él.

Embed - Conejo Quiroga: "Nacho fue falso conmigo" - Nuevas Tardes con Denise

Furia confirmó que rescindió su contrato con Telefe: "Soy libre, no tienen más mis derechos"

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Juliana "Furia" Scaglione confirmó que rescindió su contrato laboral con Telefe y sorprendió a todos sus seguidores teniendo en cuenta que no tiene una oferta inmediata.