Furia confirmó que rescindió su contrato con Telefe: "Soy libre, no tienen más mis derechos"

"Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí", continuó Scaglione. De esta manera, dio a entender que no estaba para nada feliz con su situación contractual.

Con respecto a su futuro en los medios, Furia confesó: "Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma. Esto significa que tampoco con Kuarzo". Así, la rescisión de contrato pasa a estar más en favor de Telefe, ya que Scaglione no tiene otro ingreso asegurado por fuera del canal.

Por el lado de sus constantes críticas y denuncias contra el lugar que la hizo famosa, Juliana señaló: "Sé que hay mucha bronca de por medio por el tema de la palabra 'fraude', entonces vamos a empezar a ser políticamente correctos. De Gran Hermano no se habla más, de Telefe, tampoco". Esto evidencia que estuvo obligada a decir estas palabras, ya que siempre fue muy conflictiva.

Para finalizar, Furia realizó una aclaración que terminó por hundirla: "No es que me echaron, si esto fue un común acuerdo". Su necesidad por explicar que Telefe no la despidió no hace más que evidenciar que la idea en realidad fue del canal, por lo que la personalidad de Scaglione terminó por destruir su propia carrera.

