Comenzó la indagatoria al primer detenido por la causa de corrupción en la Agencia en Discapacidad

La detención de Pablo Atchabahian se originó durante este viernes y ocupaba un cargo clave en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la presidencia de Mauricio Macri.

Pablo Atchabahian fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad y un hombre clave en el escándalo de corrupción en la compra de medicamentos.

Pablo Atchabahian, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya empezó a ser indagado por la Justicia tras ser detenido por su participación clave en el escándalo de coimas en este mencionado organismo estatal.

Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.
Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

Durante este viernes, el fiscal federal Franco Picardi ordenó la detención de Atchabahian, ya que se le imputó el delito de la defraudación que se realizó en la ANDIS para generar un mecanismo de sobreprecios y favorecimiento a empresas en la compra de medicamentos para discapacitados, una trama liderada por Diego Spagnuolo, ex titular de la mencionada agencia.

Según el dictamen del fiscal Picardi, "en un primer estadío de la causa, se verificó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios a fin de restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito de proveedores determinados, principalmente las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., vinculados de manera directa o indirecta con funcionarios y operadores del organismo".

Luego, continuó el fiscal: "En una segunda fase, en cuanto respecta a los medicamentos, una vez consolidado el control de circuito de compras, el grupo de empresas beneficiadas procedió a incrementar los precios de los medicamentos adjudicados".

En esta trama de coimas, control del circuito de compras y sobreprecios de medicamentos en la ANDIS, Atchabahian fue un hombre clave para el fiscal Picardi, ya que se trataría de la mano en las sombras de la droguería Suizo Argentina en la mayoría de las contrataciones estatales.

Además, durante este viernes, el fiscal Picardi citó a declarar a otras quince personas, entre los que se incluyen ex funcionarios y personas del sector privado. Uno de ellos es Diego Spagnuolo, quien deberá presentarse a las 13 horas del próximo 19 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py.

