Loto Plus: resultado del sorteo 3818 del miércoles 1 de octubre de 2025

Este miércoles 1º de octubre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 0
Los números ganadores fueron: 03 - 05 - 20 - 23 - 38 - 45
6 aciertos: vacante. Premio: $528.921.756
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $3.827.512
4 aciertos: 243 ganadores. Premio: $9.450
Los números ganadores fueron: 14 - 19 - 25 - 36 - 37 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $4.976.089.961
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $3.827.512
4 aciertos: 225 ganadores. Premio: $10.206
Los números seleccionados fueron: 02 - 21 - 29 - 33 - 36 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $1.102.332.498
Los números ganadores fueron: 08 - 16 - 17 - 27 - 32 - 40
5 aciertos: 11 ganadores. Premio:$2.688.748
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 4 de septiembre a las 22. POZO ESTIMADO: $20.001.000.000.
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertas multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.