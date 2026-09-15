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Estuvieron 8 años juntos, se separaron y ahora revelaron que él sufre porque quiere volver y ella no

Un inesperado secreto sobre el quiebre de una de las parejas más famosas salió a la luz.

Fueron uno delos noviazgos más conocidos de la escena

Fueron uno delos noviazgos más conocidos de la escena, terminaron y ahora se volvió a hablar de ellos.

La separación de los periodistas Sofi Martínez y Diego Leuco, una de las parejas más queridas del espectáculo tras ocho años de intenso noviazgo, sigue generando fuertes repercusiones mediáticas. Las distintas rutinas y los cambios de vida cotidianos terminaron por desgastar un vínculo que parecía indestructible ante los ojos de todos.

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En medio de este escenario, la conductora Yanina Latorre aportó detalles clave sobre la interna sentimental que atraviesan los protagonistas actualmente. Con su característico estilo directo, la panelista aseguró sin filtro que la ruptura mantiene heridas abiertas y posturas muy marcadas.

Sin dudarlo, la comunicadora lanzó una contundente definición sobre la dinámica actual entre ambos al aire de su programa: "El que está sufriendo y quiere volver es él, y ella ni bola". Esta frase desató una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo.

A pesar de la tajante postura inicial de la periodista deportiva, Latorre profundizó en sus sentimientos más profundos y remarcó la intensidad del afecto mutuo: "Igual ahí, esos dos se aman". Esta dualidad mantiene en vilo a los seguidores que añoran verlos juntos nuevamente.

El tema se convirtió en el eje central de la agenda de la televisión, acaparando horas de debate y manteniendo a la audiencia expectante. Cada movimiento, gesto o coincidencia pública es analizado bajo la lupa en busca de una señal definitiva sobre su futuro amoroso.

El reencuentro de Diego Leuco y Sofía Martínez en La Peña de Morfi

La expareja volvió a coincidir frente a las cámaras en el ciclo dominical, donde compartieron la conducción y una entrevista conjunta junto al conductor de radio y humorista Sebastián Wainrach. El momento cumbre de la emisión se produjo cuando ambos se sentaron cara a cara y expusieron sus sensaciones al aire.

Lejos de mostrarse indiferente, el propio conductor reconoció públicamente que la situación lo superó y admitió haberse sentido incómodo durante la transmisión. Sobre esto, el periodista confesó que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella de una manera tan expuesta y cercana.

Al analizar este tenso cruce televisivo, Yanina Latorre aportó su testimonio y observó detalladamente las actitudes de ambos en el estudio: "Por momentos parecía incómodo, pero los dos terminaron hablando mucho, sobre todo él". Su aguda mirada dejó al descubierto las rispideces.

La panelista también contextualizó los motivos que desgastaron la convivencia, mencionando que ella tenía una rutina muy agitada los fines de semana. Por el contrario, explicó que él pretendía un ritmo de vida mucho más relajado, lo que generó diferencias difíciles de conciliar.

De este modo, el reencuentro televisivo dejó en evidencia miradas cómplices, silencios elocuentes y declaraciones que alimentaron todo tipo de teorías. Aunque no hubo definiciones concretas sobre una reconciliación, el vínculo sigue acaparando todas las miradas de la farándula.

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