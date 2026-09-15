Marixa Balli, complicada: la denuncia en su contra de parte de una exempleada suya

La mediática Marixa Balli enfrenta un delicado escándalo mediático y judicial tras las graves acusaciones públicas realizadas por una exempleada de su local Xurama. La denunciante, identificada como Celeste Rodríguez , aseguró públicamente que cumplió funciones durante cinco años bajo condiciones laborales irregulares y que fue desvinculada de forma abrupta.

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"Trabajé con Marixa por cinco años. Me echó por una llamada telefónica. Siempre me tuvo en negro" , relató de forma contundente la exempleada en televisión.

Rodríguez añadió que la oferta indemnizatoria inicial fue sumamente baja y denunció también el despido posterior de su madre, quien asegura haberse desempeñado en el establecimiento comercial durante doce años .

El conflicto expone la difícil situación comercial que derivó en el cierre de su clásico local y traslada una compleja trama laboral directamente a los estrados de la justicia.

Ante el revuelo generado por las acusaciones de sus exempleadas, Marixa Balli rompió el silencio y dio su versión de los hechos en el ciclo SQP.

Un encuentro entre la mediática y la influencer terminó con un gesto que nadie vio venir.

"Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera", lanzó la panelista al referirse públicamente a la disputa legal que acapara la atención de la pantalla chica.

Sin embargo, la empresaria cuestionó las motivaciones económicas detrás del reclamo: "A la gente lo único que le interesa es el dinero y lo comparto, me parece muy bien, pero hay actitudes y actitudes".

Al deslindar responsabilidades directas sobre los números de la liquidación, aclaró: "No estoy hablando de este caso, le tendría que consultar a mi abogado, que es el que se encarga".

Finalmente, ratificó su postura con firmeza al declarar: "Lo importante es que se pruebe, ya nada me sorprende. Tengo la conciencia tranquila de lo que hago".