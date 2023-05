Estrella de Telefe apuntó contra Jey Mammon y calentó la interna en el canal.

Pero en cuanto al músico fue tajante: "Hablé con Jey antes de irse a España, no después. Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dio ganas. Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me pareció muy soberbio cómo volvió".

Consideró que podría haberse disculpado: "Si vos decís: 'Perdón, me equivoqué; era otro paradigma, era otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad', creo que hubiera sido otra la respuesta". Y agregó: "Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena”.

La respuesta de Jey Mammón luego de que pidieran en vivo su regreso a La Peña de Morfi

A más de un mes de la salida de Jey Mammon al frente de La Peña del Morfi en Telefe tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, el músico hizo un particular posteo en sus redes sociales en medio de un incómodo momento que se vivió durante la edición del programa este domingo.

Jey Mammón Redes sociales

Desde la tribuna virtual, una familia de Mendoza mostró un cartel en el que pedían por el regreso de Juan Martín Rago a la conducción del programa. Todo sucedió luego de la introducción de la conductora Georgina Barbarossa al cantante invitado.

“¡Antonio Tarragó Ros con nosotros!”, presentó la también actriz para dar comienzo al artista a que empiece su canción de chamamé. Apenas comenzó el segmento del público, un hombre de la familia Britos Roscani de Mendoza se acercó hasta la cámara y exhibió un cartel que decía: “¡Que vuelva Jey!”. Rápidamente, desde la producción, cortaron con la transmisión del público en sus casas.

Telefe habría definido el reemplazante definitivo de Jey Mammon

Antes de que explotara el escándalo que envolvió a Jey Mammon, las autoridades de Telefe habían anunciado que el conductor tendrá su propio show que iba a llevar el nombre El Show Mammon, ahora los planes cambiaron y la empresa ya tendría definido quién sería el reemplazante del cantante y se trataría de Andy Kusnetzoff.

Así lo informó la periodista Maite Peñoñori, quien explicó: "El escándalo de Jey Mammon truncó El show Mammon, un proyecto que estaba en gestación pero que, por estas horas, está decidido que no salga al aire. Por eso Telefe busca alternativas".

"La más concreta es reflotar el ya clásico PH de Andy Kusnetzoff, que se molestó cuando le comunicaron que no había lugar para él en 2023. La fecha de regreso sería agosto, aunque aún no hay nada confirmado", agregó Peñoñori. Así, Telefe volverá a tener en su pantalla al histórico conductor.

Para finalizar, la periodista brindó una última información: "El ciclo había quedado fuera de la programación y parte de su producción ya estaba trabajando en otros programas de Kuarzo". Por eso, deberán realizar un arduo trabajo para volver a juntarlos, o directamente formar un nuevo equipo.