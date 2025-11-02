IR A
Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

El guionista de ‘Avengers: The Kang Dynasty’ ha revelado la historia original de la película, que incluía a un esperado equipo de Marvel.

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

  • Marvel anunció que la quinta película de Avengers cambiaba de título y villano. Ya no sería Avengers: The Kang Dynasty con Jonathan Majors como el Conquistador, sino que se convertía en Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom.
  • Han revelado una de las ideas que presentaron a Marvel antes de todo el cambio radical de dirección para el proyecto. Resulta que la cinta involucraba, entre otras cosas, al equipo que los fans llevan años deseando ver: los Jóvenes Vengadores.
  • La trama de Avengers: The Kang Dynasty contaría con el equipo de Jóvenes Vengadores como protagonistas, conformado por héroes como Ms. Marvel, Kate Bishop, probablemente Tommy y Billy Maximoff, Yelena Belova, Cassie Lang, América Chávez.
Hace algo más de un año, Marvel anunció que la quinta película de Avengers cambiaba de título y villano. Ya no sería Avengers: The Kang Dynasty con Jonathan Majors como el Conquistador, sino que se convertía en Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Este cambio de planes se dio por la condena a Majors por maltrato, lo que llevó a Disney a despedirle. Ahora, tiempo después, han salido a la luz cuáles eran los planes originales de la compañía para la película.

El cambio de Yelena no será el único que veremos en Avengers: Doomsday, puesto que todos los X-Men clásicos de la antigua 20th Century Fox vestiarán ahora los trajes de los cómics, renunciando a su estética cinematográfica tradicional extraída de The Matrix.
Los guionistas de Avengers: The Kang Dynasty eran Jeff Loveness y Michael Waldron. Y precisamente este último, que también ha trabajado en el de Avengers: Doomsday, ha revelado una de las ideas que presentaron a Marvel antes de todo el cambio radical de dirección para el proyecto. Resulta que la cinta involucraba, entre otras cosas, al equipo que los fans llevan años deseando ver: los Jóvenes Vengadores.

Cuáles eran los planes que tenía Marvel utilizando a Kang como villano

"Jeff Loveness y yo pasamos una tarde hablando sobre los Jóvenes Vengadores derrotando a una versión de Kang", expone Waldron en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. "Estaban muy emocionados por haberlo conseguido... solo para descubrir que ese Kang en particular llevaba una tarjetita que decía «Sed pacientes con él, es su primer día como Kang». Y entonces se quedaban muy decepcionados", prosigue con la historia.

Al parecer, la trama de Avengers: The Kang Dynasty contaría con el equipo de Jóvenes Vengadores como protagonistas, conformado por héroes como Ms. Marvel, Kate Bishop, probablemente Tommy y Billy Maximoff, Yelena Belova, Cassie Lang, América Chávez... Estos conseguían derrotar a Kang, pero resulta que no sería la variante definitiva del Conquistador. "¿Creo que iba a ser el Kang lagarto del final de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía? No lo sé. En cualquier caso, nos lo pasamos muy bien", sentencia Waldron.

Con el cambio de Avengers: The Kang Dynasty hacia Avengers: Doomsday, Marvel también ha cambiado el destino de los Jóvenes Vengadores. Por ahora, ni siquiera son un equipo formal dentro del UCM, aunque sabemos que Kamala Khan los está reclutando desde el final de The Marvels. Por el momento, parece que la idea de la compañía aún pasa por presentarles en algún momento. Ya sea en Avengers: Doomsday o en Avengers: Secret Wars.

De hecho, los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado. Pero en los próximos meses, esto podría cambiar.

