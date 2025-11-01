Oficial: Marvel confirmó que la nueva líder de los Vengadores ahora puede hacer lo que quiera Florence Pugh confirma que Yelena va a lucir diferente en 'Avengers: Doomsday'. La nueva líder de los Vengadores ahora será auténtica.







Florence Pugh ha adelantado en una nueva entrevista que su personaje no lucirá igual que en el pasado.

Yelena es libre de poder lucir como quiera, puesto que ha obtenido su "libertad" asumiendo el liderazgo del nuevo equipo de Vengadores que ocupan la Torre Stark, ya reformada tras los incidentes previos del UCM.

La producción de los hermanos Russo va a establecer serios cambios en la Saga del Multiverso, y los intérpretes también pasarán por un lavado de cara para afrontar la amenaza del Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Según informan desde The Direct, ahora Yelena es libre de poder lucir como quiera, puesto que ha obtenido su "libertad" asumiendo el liderazgo del nuevo equipo de Vengadores que ocupan la Torre Stark, ya reformada tras los incidentes previos del UCM. "Ahora es ella misma y puede elegir qué hacer. Queremos colores muy sencillos, nada de brillos, y un peinado y maquillaje muy simples. Aunque es verdad que pensé: 'Es Yelena, no puede no tener unos ojos geniales'".

Qué dijo Marvel sobre cómo va a lucir Yelena en Avengers: Doomsday El cambio de Yelena no será el único que veremos en 'Avengers: Doomsday', puesto que todos los X-Men clásicos de la antigua 20th Century Fox vestirán ahora los trajes de los cómics, renunciando a su estética cinematográfica tradicional extraída de 'The Matrix'. Tras ver el increíble buen recibimiento que tuvo el Lobezno de Hugh Jackman en la última película de Deadpool, Marvel quiere que los mutantes vistan sus prendas tradicionales.

Florence-Pugh-in-Thunderbolts_3295210 'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines en diciembre de 2026 y promete revolucionar por completo del UCM, poniendo fin a la Saga del Multiverso reintroduciendo a Robert Downey Jr. en la querida Casa de las Ideas mediante un nuevo personaje, asumiendo esta vez el papel de antagonista tras haber conquistado a la audiencia como Iron Man en la Saga del Infinito.

