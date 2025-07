Estrella de Hollywood anunció su retiro de la actuación: "No tengo intención de volver..."

Al ingresar en los detalles de su adiós, Douglas explicó: "Tuve una carrera muy ocupada y no trabajo desde 2022 por decisión personal. Me di cuenta de que tenía que parar, llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quiero ser una de esas personas que mueren en un set". Así, a sus 80 años, hizo mención a su debut en el mundo de la actuación, el cual fue en 1966 y en la película Cast a Giant Shadow.

Michael Douglas Michael Douglas se retiró del cine con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, de Marvel. Instagram

Para finalizar, abrió una pequeña luz de esperanza para sus fans: "No tengo la intención de volver. Digo que todavía no me retiré porque si surgiera algo muy especial volvería, pero si no, no. Estoy muy feliz con ver a mi esposa trabajar". Con esto último, hizo mención a Catherine Zeta-Jones, con quien se casó en el 2000, es decir hace 25 años.

Evangeline Lilly también se retiró tras Ant-Man and the Wasp: Quantumania

La actriz canadiense Evangeline Lilly anunció su retiro de la actuación y le puso un punto final a su carrera en Hollywood, lo que significa que no volverá a aparecer en el mundo de Marvel Studios como Hope Van Dyne/Wasp.