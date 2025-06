Estrella de Hollywood solicitó el cambio legal de su nombre: de quién se trata

Este problema llegó a un punto tal que, en 2023, la estrella Ryan Reynolds compuso una canción para su cumpleaños sobre cómo decir su apellido correctamente. "Pronunciar todas esas N, E y H puede dejarlos perplejos. Así que aquí tienes un regalito de cumpleaños de parte de todos tus colegas de Wrexham", expresó el intérprete de Deadpool.

Todo esto dejó a Estados Unidos en boca de todos en redes sociales, ya que la razón detrás del pedido para cambiar su nombre no parece ser realmente justificable. Ahora se deberá esperar para conocer qué decide el país con respecto al pedido del protagonista de la serie It's Always Sunny in Philadelphia.

Marvel prepara el regreso de una estrella de Hollywood: de quién se trata

La productora cinematográfica Marvel Studios traerá de regreso a una de las principales estrellas de Hollywood y para que protagonice una de sus películas del 2026, la cual todavía no fue anunciada y se filtró a través de las redes sociales.