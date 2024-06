Una reconocida actriz de Marvel se retiró de la actuación y arruinó los planes del estudio: "Da miedo..."

Si bien con ese inicio no se entendía a dónde quería ir, en el video se escucha que quería estar retirada de la actuación a los 35 años. Con respecto a su despedida de Hollywood, explicó: "Estoy tan llena de alegría y satisfacción hoy mientras vivo mi visión. Gloria a Dios, me siento muy agradecida por mis bendiciones. Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo con satisfacción".

Para finalizar, dejó abierta la posibilidad de retornar a la actuación, aunque no lo ve ocurriendo pronto: "Puede que algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva temporada y estoy lista... y estoy feliz". Así, Lilly se tomará un largo descanso antes de considerar volver.

