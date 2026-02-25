Estos famosos fueron parejas pero nadie lo recuerda: cuáles son los más resonantes

Algunas de estas parejas marcaron época, otras pasaron casi inadvertidas, pero todas tienen en común un detalle: pocos recuerdan que alguna vez estuvieron juntas.

Una por una: Las 10 historias de parejas poco recordadas en el mundo del espectáculo

En el mundo del espectáculo , las historias de amor suelen ocupar titulares… pero no todas logran permanecer en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, algunas parejas de famosos quedaron relegadas al olvido , pese a haber sido muy comentadas en su momento. Hoy, varias de esas relaciones resurgen y sorprenden incluso a los seguidores más atentos.

Actores, músicos, modelos y conductores compartieron historias sentimentales que luego quedaron eclipsadas. La evolución de la industria del entretenimiento modificó la forma en que se exponen y recuerdan estas relaciones.

Muchas parejas que fueron muy comentadas en su momento hoy están prácticamente olvidadas. El paso de los años y las nuevas relaciones mediáticas contribuyen a que antiguos vínculos queden relegados.

Las historias de amor entre celebridades suelen ocupar titulares y generar gran interés mediático. Sin embargo, no todos los romances famosos logran mantenerse vigentes en la memoria colectiva.

Entre romances fugaces, vínculos que antecedieron a relaciones más mediáticas y parejas que nunca llegaron al altar, hay combinaciones que hoy parecen impensadas. Actores, músicos y figuras de la televisión compartieron capítulos sentimentales que, por distintas razones, quedaron eclipsados por escándalos posteriores o nuevas historias de alto perfil.

Mantuvieron un breve romance en 2008 , cuando ambos transitaban la mayoría de edad. Con el paso del tiempo, la cantante reveló que la ruptura no fue precisamente amable y recordó públicamente que el final llegó a través de una llamada telefónica que duró apenas 25 segundos. Años después, reflexionó sobre aquel episodio con una mirada más madura, marcando distancia emocional respecto de esa experiencia juvenil.

Conocido popularmente como “Pico” Mónaco, compartieron una relación entre 2006 y 2008 . Ella, ya consolidada tras su éxito en Casados con hijos, y él en pleno auge deportivo, conformaron una de las parejas jóvenes más comentadas del espectáculo argentino. Tras la separación, ambos rehicieron sus vidas: la actriz inició su historia con Michael Bublé, con quien formó familia, mientras que el extenista también se casó y tuvo hijos.

Su vínculo nació en 2001 durante el rodaje de Vanilla Sky. Durante dos años fueron una de las duplas más perseguidas por la prensa internacional. Aunque el romance llegó a su fin, la actriz española destacó tiempo después que la separación se dio en términos cordiales y que conserva un afecto genuino hacia el actor y su entorno familiar.

Juana Viale y Iván de Pineda

Ellos iniciaron su noviazgo a fines de los años noventa, cuando apenas eran adolescentes. En 1999, mientras ella mantenía un perfil reservado, él ya comenzaba a destacarse en el modelaje y en la televisión. La relación concluyó sin escándalos ni explicaciones públicas, manteniendo la discreción que caracterizó aquel vínculo juvenil.

Madonna y Sean Penn

Su historia comenzó en el set del videoclip de “Material Girl”. Se casaron en 1985 y protagonizaron un matrimonio intenso que duró cuatro años. Tras el divorcio en 1989, ambos admitieron que la relación fue conflictiva, aunque rechazaron las versiones que hablaban de episodios de violencia.

Verónica Lozano y Nicolás Repetto

En 1993 vivieron un romance de ocho meses que incluso ocupó portadas de revistas. Ella daba sus primeros pasos en los medios tras recibirse de psicóloga, mientras que él era una figura consagrada de la televisión argentina. Con el tiempo, ambos formaron nuevas parejas y consolidaron proyectos personales alejados de aquel breve capítulo sentimental.

Robert Downey Jr. y Sarah Jessica Parker

Ambos compartieron siete años de relación desde muy jóvenes. La pareja convivió y atravesó momentos complejos, marcados especialmente por las adicciones del actor. Años más tarde, Parker reflexionó sobre lo difícil que fue sostener ese vínculo y la valentía que implicó priorizar su bienestar emocional frente a una situación límite.

Zaira Nara y Diego Forlán

Este noviazgo se extendió entre 2010 y 2011 y estuvo a punto de terminar en boda. Sin embargo, la ruptura se produjo de manera abrupta y en medio de versiones de infidelidad. Un mensaje descubierto en el teléfono del exfutbolista habría precipitado la separación, que se volvió viral cuando la modelo publicó en redes sociales un contundente mensaje celebrando la cancelación del casamiento.

Nicole Kidman y Lenny Kravitz

Entre 2003 y 2005 mantuvieron una relación que, según reveló la actriz años después, incluyó un compromiso. La confesión se conoció tiempo más tarde, cuando Kidman recordó el vínculo durante una entrevista. Pese a la separación, el final habría sido en buenos términos y sin conflictos públicos.

Silvina Escudero y Nicolás Cajg

Ambos protagonizaron en 2013 un romance breve pero mediático. Durante ese período, la bailarina llegó a imaginar un futuro familiar junto a él, aunque la relación no prosperó. Ambos aseguraron que la decisión de separarse fue consensuada y sin enfrentamientos.