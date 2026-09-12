Estos dos periodistas deportivos cenaron juntos y en las redes se ilusionan con la pareja: quiénes son Las figuras deportivas fueron vistas juntas y la imagen generó repercusión entre sus seguidores. Qué se sabe sobre su encuentro. Agregar C5N en









Sofi Martínez y Gastón Edul fueron vistos juntos y la imagen despertó rumores de romance.

Quiénes son Sofi Martínez y Gastón Edul.

La imagen que generó rumores de romance.

Qué dijeron los usuarios en las redes.

Qué se sabe sobre el vínculo entre los periodistas. Estos dos periodistas deportivos cenaron juntos y en las redes se ilusionan con la pareja: dos figuras televisivas volvieron a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez lejos de una cancha o una transmisión deportiva. quienes son

Los periodistas fueron vistos juntos compartiendo una comida en un bar y la imagen rápidamente generó repercusión entre los usuarios de las redes sociales. El encuentro alcanzó para despertar todo tipo de especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos confirmó que exista una relación sentimental.

La publicación generó una gran cantidad de comentarios de usuarios que celebraron la aparición conjunta y directamente los imaginaron como pareja. “Qué hermosa pareja”, “Los amamos”, “Linda pareja” y “Qué bellos se ven juntos” fueron algunos de los mensajes que aparecieron entre las reacciones.

Qué periodistas deportivos ilusionan a las redes como pareja Gastón Edul se consolidó en los últimos años como una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo. El cronista de TyC Sports ganó gran popularidad a partir de sus coberturas de la Selección argentina y los distintos torneos internacionales. Además de su trabajo en televisión, Edul amplió su presencia en el mundo del streaming. Sus participaciones en Olga y otros espacios digitales aumentaron todavía más su exposición y lo acercaron a una audiencia que excede al público tradicional del deporte.

Sofi Martínez también atraviesa un importante momento profesional. La periodista se convirtió en una de las caras más reconocidas de las coberturas de la Selección argentina y volvió a ganar protagonismo durante su segundo Mundial consecutivo. Su estilo frente a cámara y sus entrevistas a los futbolistas la llevaron a convertirse en una figura muy seguida en redes sociales. Incluso protagonizó distintos rumores relacionados con Lionel Messi, que fueron desmentidos por el propio futbolista.