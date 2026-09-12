12 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: la maniobra "monumental" de Franco Colapinto en la curva más peligrosa del Gran Premio de España de la Fórmula 1

El piloto logró salir ileso y con mucha elegancia después de haber pasado por toda velocidad sobre la curva en la que se accidentaron varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton.

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Colapinto le hizo frente a la curva más riesgosa de Madrid.

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Franco Colapinto logró meterse en la Q3 por cuarta vez en la temporada, pero también protagonizó uno de los momentos más impactantes del fin de semana, en el marco del Gran Premio de España.

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En la segunda tanda clasificatoria, Colapinto le hizo frente curva La Monumental, considerada la más peligrosa del circuito madrileño. Allí, su monoplaza sufrió un fuerte sobregiro que hizo viborear el auto y lo puso al borde del accidente.

En ese instante de máxima tensión, el piloto argentino desplegó toda su destreza al volante para evitar el choque contra el muro, tal como había ocurrido con otros pilotos anteriormente. La reacción rápida y precisa del argentino le permitió mantener el control del auto y seguir en pista, conformando una de las mejores maniobras del fin de semana que valió el elogio de la propia Fórmula 1.

El sector de "La Monumental" ya venía siendo la gran preocupación de los equipos durante los días previos. El nivel de exigencia del trazado madrileño no perdonó a nadie e hizo pasar sobresaltos incluso a los más experimentados. Sin ir más lejos, la última sesión de entrenamientos (FP3) debió recortarse tras un despiste de Lewis Hamilton, en una tanda donde Oliver Bearman también terminó contra las protecciones.

Colapinto, entre los diez mejores de la grilla

El circuito madrileño ha demostrado ser una prueba de fuego para la categoría en su año de debut. Sin antecedentes de telemetría ni margen de error, la pista puso a prueba la capacidad de adaptación de todos los corredores, y el argentino volvió a estar a la altura de las exigencias.

Tras salir airoso del incidente en la Q2, Colapinto completó la tanda decisiva y aseguró el noveno puesto de largada, lo que le permitirá partir desde la quinta fila en busca de meterse en la zona de puntos durante la carrera del domingo.

“Creo que no esperabamos pasar a Q3, estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, iba a ser muy difícil. Pero hice una vuelta que fue una locura... Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Mañana será una carrera larga pero intentaremos sumar puntos. Creo que es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí, haber quedado noveno es un gran esfuerzo”, dijo conforme tras la clasificación.

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