Video: la maniobra "monumental" de Franco Colapinto en la curva más peligrosa del Gran Premio de España de la Fórmula 1 El piloto logró salir ileso y con mucha elegancia después de haber pasado por toda velocidad sobre la curva en la que se accidentaron varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton. Por Agregar C5N en









Colapinto le hizo frente a la curva más riesgosa de Madrid.

Franco Colapinto logró meterse en la Q3 por cuarta vez en la temporada, pero también protagonizó uno de los momentos más impactantes del fin de semana, en el marco del Gran Premio de España.

En la segunda tanda clasificatoria, Colapinto le hizo frente curva La Monumental, considerada la más peligrosa del circuito madrileño. Allí, su monoplaza sufrió un fuerte sobregiro que hizo viborear el auto y lo puso al borde del accidente.

En ese instante de máxima tensión, el piloto argentino desplegó toda su destreza al volante para evitar el choque contra el muro, tal como había ocurrido con otros pilotos anteriormente. La reacción rápida y precisa del argentino le permitió mantener el control del auto y seguir en pista, conformando una de las mejores maniobras del fin de semana que valió el elogio de la propia Fórmula 1.

El sector de "La Monumental" ya venía siendo la gran preocupación de los equipos durante los días previos. El nivel de exigencia del trazado madrileño no perdonó a nadie e hizo pasar sobresaltos incluso a los más experimentados. Sin ir más lejos, la última sesión de entrenamientos (FP3) debió recortarse tras un despiste de Lewis Hamilton, en una tanda donde Oliver Bearman también terminó contra las protecciones.

La Monumental is not the place you want oversteer...



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026 Colapinto, entre los diez mejores de la grilla El circuito madrileño ha demostrado ser una prueba de fuego para la categoría en su año de debut. Sin antecedentes de telemetría ni margen de error, la pista puso a prueba la capacidad de adaptación de todos los corredores, y el argentino volvió a estar a la altura de las exigencias.