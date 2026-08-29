29 de agosto de 2026 Inicio
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Un US Open inusual: la baja del N°1, la presencia de Carlos Alcaraz y el regreso de una leyenda

El último Grand Slam del año que se juega en Nueva York tendrá la presencia del español, tras cuatro meses de ausencia por lesión, pero el certamen sufrirá la ausencia del italiano Jannik Sinner, primero del ranking. Además, habrá 13 argentinos: 11 hombres y dos mujeres.

Andrea Lonardi
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Andrea Lonardi
US Open 2026: quiénes juegan

US Open 2026: quiénes juegan

Camila Rodríguez

El último Grand Slam del año, el US Open, se pondrá en marcha el domingo en Nueva York, pero será inusual porque no tendrá al Nº 1 del mundo, Jannik Sinner, que se bajó por una lesión en una rodilla. Sin embargo, la buena noticia es que vuelve Carlos Alcaraz. El torneo tendrá también el regreso de la leyenda Stan Wawrinka, quien recibió una Wild Card a último momento. En cuanto a los argentinos, serán 11 en el cuadro masculino y dos en el femenino.

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Este torneo trae buenos recuerdos a Argentina porque es el último trofeo de ese calibre obtenido por una raqueta albiceleste: Juan Martín del Potro. La Torre de Tandil fue el último campeón no europeo en conseguir un Major. La conquista fue en 2009 contra Roger Federer y luego llegó a la final en 2018, pero perdió ante el serbio Novak Djokovic.

US Open 2026: la ausencia de Sinner, pero la vuelta de Alcaraz

En cuanto al certamen de este año, la ausencia de Sinner es una de las peores noticias. Además, defendía los puntos de la final. El italiano, número uno del mundo y campeón en 2024, se bajó por una lesión en la rodilla derecha. Su ausencia deja abierto el cuadro masculino y modifica el grupo de candidatos al título. Sin embargo, no está en riesgo el número 1.

Sinner, afuera y Alcaraz, adentro.

Sinner, afuera y Alcaraz, adentro.

Alcaraz, en cambio, tendrá su esperado regreso. El español no juega un partido individual desde abril, cuando sufrió una lesión en la muñeca derecha en el ATP de Barcelona. Llegó a Nueva York como campeón defensor y debutará ante el ruso Roman Safiullin.

La polémica con la Wild Card de Stan Wawrinka

Otro de los protagonistas será Stan Wawrinka. El suizo, que anunció que 2026 será su última temporada profesional, jugará el torneo tras estar ausente en 2025. Pero su participación no es tan simple como parece porque esperaba recibir una invitación y no se la otorgaron. Lejos de desplegar odio en redes sociales, publicó un posteo en agradecimiento y la gente lo enalteció.

Wawrinka le dice adiós al tenis.

Wawrinka le dice adiós al tenis.

Sin embargo, ante la baja de Patrick Kypson por una lesión, quedó una invitación libre y fue destinada al suizo. De esta manera, podrá despedirse del torneo que ganó en 2016, uno de los tres Grand Slam que conquistó durante su carrera.

Cómo llegan los tenistas argentinos al último Grand Slam del año

En cuanto a los argentinos, es la primera vez desde 2007 que hay tantos tenistas en el cuadro masculino: serán once raquetas. Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta, Juan Manuel Cerúndolo, Federico Coria, Thiago Tirante y Román Burruchaga.

La representación argentina se completa con dos mujeres: Solana Sierra y Nadia Podoroska. Sierra llega después de una temporada en la que consiguió resultados importantes en los grandes torneos, mientras que Podoroska volverá a competir en el cuadro principal de Nueva York.

En un desglose, Thiago Tirante es el argentino que mejor llega porque viene de llegar a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde eliminó a Novak Djokovic y Jakub Mensik, entre otros, mientras que en Montreal había vencido a Taylor Fritz. Tuvo un avance del año muy positivo y se metió entre los 50 mejores.

Tirante eliminó a Djokovic en Cincinnati

Tirante eliminó a Djokovic en Cincinnati

Otro de los destacados es Francisco Cerúndolo, el mejor ubicado en el ranking para el país, pero que no viene con buenos resultados. Perdió en los debuts en Montreal y Cincinnati y dejó dudas. Sin embargo, este año consiguió los títulos en Buenos Aires sobre polvo de ladrillo y en Queen’s sobre césped. Buscará, de mínima, superar la segunda ronda por primera vez.

Cerúndolo fue campeón en Buenos Aires tras dos finales perdidas.

Cerúndolo fue campeón en Buenos Aires tras dos finales perdidas.

Para Tomás Etcheverry las cosas son algo similares que con Fran porque tampoco pudo conseguir una victoria en ninguno de los tres torneos sobre canchas duras que disputó. Pero quiere volver a la buena imagen que dejó en 2024 cuando llegó a tercera ronda.

Pero entre los debuts más difíciles del torneo está el del argentino Mariano Navone, quien tendrá enfrente a Novak Djokovic. Sebastián Báez hará lo propio ante Brandon Nakashima, el reciente finalista de Montreal, y Juan Manuel Cerúndolo tendrá enfrente a Casper Ruud.

Navone fue campeón en Bucarest en abril.

Navone fue campeón en Bucarest en abril.

En cuanto al cuadro femenino, Solana Sierra no consiguió triunfos en esta gira, pero es la mejor argentina ubicada en el ranking. El debut no será fácil porque tendrá que enfrentar a Elina Svitolina. Mientras que Nadia Podoroska enfrentará a Simona Welter, luego de clasificar gracias a su ranking protegido.

Solana Sierra, la mejor argentina del cuadro.

Solana Sierra, la mejor argentina del cuadro.

US Open 2026: uno por uno, los enfrentamientos de los tenistas argentinos

  • Francisco Cerúndolo vs. Filip Misolic

  • Tomás Etcheverry vs. Vit Kopriva

  • Thiago Tirante vs. Adrian Mannarino

  • Mariano Navone vs. Novak Djokovic

  • Sebastián Báez vs. Brandon Nakashima

  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Casper Ruud

  • Román Burruchaga vs. Karen Khachanov

  • Camilo Ugo Carabelli vs. Jan-Lennard Struff

  • Facundo Díaz Acosta vs. Quentin Halys

  • Marco Trungelliti vs. Shang Juncheng

  • Francisco Comesaña vs. Flavio Cobolli

  • Solana Sierra vs. Elina Svitolina

  • Nadia Podoroska vs. Simona Welter
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