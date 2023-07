Estefi Berardi apuntó contra LAM tras su escandalosa salida: "No me responden los mensajes"

Estefi Berardi apuntó contra LAM por un particular motivo: "No responde..."

Estefi Berardi Redes sociales

Y agregó: “Yo conté que la gente de Marco Antonio Solís iba a mandar la cafetera y acá está. Yo le dije a las chicas que la tenían que buscar acá en vivo, pero les dijimos que hasta las 9 de la noche tenían tiempo”.

Sin embargo, aclaró que tenían poco tiempo para ir a buscarlas. Es por eso que tanto Estefi como Andrea mandaron mensaje al CM Pepe Ochoa, quien se encarga de ese tema y él nunca contestó.

“El encargado de gestionar la entrega no me responde los mensajes. A Andrea Taboada tampoco”, explicó la joven. Y Pepe Ochoa arremetió: “Si no te ibas antes sin avisar era tuya amor. No puedo decirle a las Marcas que vas a hacer ese show e irte. La intención estuvo. De hecho, estaban disponibles”.

Ángel de Brito estalló y lanzó un fuerte reproche contra la producción de LAM

Tras la salida de Yanina Latorre de LAM, Ángel de Brito expuso a la producción en redes sociales y se generó una polémica. Esto se debe a que una fanática le pidió que renueve la escenografía porque “quedó muy antiguo”.

Ángel Redes sociales

“Hace casi un año que pido que cambien los sillones. Son una vergüenza los que tenemos”, expresó sin filtros en la historia. También quedaron adjuntas las pruebas por el usuario Nacho Rodríguez en Twitter en el que adjunta el sillón.