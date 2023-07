Tras su salida de LAM confirmada por Ángel de Brito, Yanina Latorre explotó: "Cuál es el problema..."

Moria Casán explotó contra Yanina Latorre: "No está bien de la cabeza"

Yanina Latorre fue a la fiesta Bresh durante el fin de semana, por lo que las redes sociales la cuestionaron mucho con motivo de su edad. Al respecto, publicó una historia en su cuenta de Instagram y expresó: " ¿Podés creer que los tucanes me siguen bardeando porque fui a la Bresh el viernes? ¿Cuál es el problema de tener 50 años, bailar y divertirte? ".

https://twitter.com/yanilatorre/status/1675706645886672897 Pero claroooooooo amooooor https://t.co/YTDw1gQ1aj — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 3, 2023

Pero eso no fue lo único, sino que también envió múltiples mensajes a través de Twitter. Ante una seguidora que le hizo mención a estar cerca de los 60 años, Yanina Latorre tuvo una contestación muy fuerte: "No, solo están prohibidas las con... secas como vos".

Luego, otra expresó que deberían medicar a la panelista de LAM y la esposa de Diego Latorre no se lo tomó para nada bien. "Contame por qué me deberían medicar. A ver, ¿por divertirme? ¿por vivir? Ojo que no sea al revés, consultate un médico. Y medicate vos. Infeliz", concluyó con mucha furia.