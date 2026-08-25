25 de agosto de 2026 Inicio
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Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

El seleccionado masculino busca un lugar en la gran final frente al campeón defensor.

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Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

La Selección argentina masculina de hockey sobre césped, popularmente conocida como Los Leones, se prepara para un enfrentamiento crucial en el Mundial 2026 que juega conjuntamente en Países Bajos y Bélgica. Este partido representa un hito importante para el equipo nacional, que busca regresar a lo más alto del podio internacional en un torneo que ha sido altamente competitivo.

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El rival en esta instancia decisiva será Alemania, una potencia mundial en este deporte y actual campeón. El cruce promete ser un duelo de táctica y habilidad, evocando enfrentamientos históricos recientes entre ambas naciones en competiciones de élite como los Juegos Olímpicos.

Cuándo juegan Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey

El esperado partido entre Los Leones y Alemania por las semifinales del Campeonato Mundial de Hockey Masculino 2026 se llevará a cabo el viernes 28 de agosto. El encuentro está programado para comenzar a las 15.30 (hora argentina), en un escenario que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Los Leones jugarán con Aleamania.

Los Leones jugarán con Aleamania.

Los dirigidos por Lucas Rey llegan a esta instancia tras una sólida actuación en la fase de grupos, donde clasificaron en segundo lugar detrás de Países Bajos. El equipo argentino ha demostrado un juego consistente, destacándose la figura de Tomás Domene, quien se consolidó como el máximo goleador del conjunto albiceleste en la competición.

Alemania, por su parte, avanzó a las semifinales como líder del Grupo F. El historial reciente entre ambos favorece a los germanos, quienes se impusieron en el último cruce eliminatorio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, Los Leones ya saben lo que es vencer a los teutones en una Copa del Mundo, con el antecedente de 2014.

Cómo ver en vivo Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey

Para los fanáticos que quieran seguir la semifinal en vivo desde Argentina, la transmisión televisiva estará a cargo de la señal deportiva ESPN. Este canal televisará el partido en directo, permitiendo disfrutar de cada acción del trascendental cruce entre la selección nacional y su par alemán.

Los Leones vencieron a la India en la instancia anterior.

Los Leones vencieron a la India en la instancia anterior.

Además de la televisión, existe la opción de ver el partido vía streaming. Todos los encuentros del Mundial de Hockey 2026 están disponibles a través de la plataforma digital Disney+, específicamente para aquellos que cuenten con el Plan Premium. Esto ofrece flexibilidad para seguir el juego desde distintos dispositivos.

El Belfius Hockey Arena en Bélgica será el recinto que albergará este emocionante duelo. Mientras Los Leones debieron trasladarse desde Amstelveen (Países Bajos) para esta fase, buscarán dejar su huella en tierras belgas e intentar acceder a su segunda final mundialista de la historia.

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