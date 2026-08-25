Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo El seleccionado masculino busca un lugar en la gran final frente al campeón defensor. Por Agregar C5N en









Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años.

La Selección argentina masculina de hockey sobre césped, popularmente conocida como Los Leones, se prepara para un enfrentamiento crucial en el Mundial 2026 que juega conjuntamente en Países Bajos y Bélgica. Este partido representa un hito importante para el equipo nacional, que busca regresar a lo más alto del podio internacional en un torneo que ha sido altamente competitivo.

El rival en esta instancia decisiva será Alemania, una potencia mundial en este deporte y actual campeón. El cruce promete ser un duelo de táctica y habilidad, evocando enfrentamientos históricos recientes entre ambas naciones en competiciones de élite como los Juegos Olímpicos.

Cuándo juegan Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey El esperado partido entre Los Leones y Alemania por las semifinales del Campeonato Mundial de Hockey Masculino 2026 se llevará a cabo el viernes 28 de agosto. El encuentro está programado para comenzar a las 15.30 (hora argentina), en un escenario que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Los Leones jugarán con Aleamania. Los dirigidos por Lucas Rey llegan a esta instancia tras una sólida actuación en la fase de grupos, donde clasificaron en segundo lugar detrás de Países Bajos. El equipo argentino ha demostrado un juego consistente, destacándose la figura de Tomás Domene, quien se consolidó como el máximo goleador del conjunto albiceleste en la competición.

Alemania, por su parte, avanzó a las semifinales como líder del Grupo F. El historial reciente entre ambos favorece a los germanos, quienes se impusieron en el último cruce eliminatorio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, Los Leones ya saben lo que es vencer a los teutones en una Copa del Mundo, con el antecedente de 2014.