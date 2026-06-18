Gimena Accardi dejó atrás a Nico Vázquez y blanqueó su romance con Seven Kayne con una foto impactante Tras varios meses de rumores, la actriz y el músico confirmaron su relación con una contundente postal publicada en Instagram: "Directo al corazón". Agregar C5N en









La actriz y el cantante compartieron el set de filmación de su reciente ficción. Redes sociales

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su romance con una foto demoledora donde se ve a la actriz compartiendo un momento íntimo con el músico, según publicaron ellos mismos en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Los protagonistas de las serie vertical TILF dejaron atrás meses de intrigas, especulaciones y desmentidas, y se mostraron juntos a menos de un año de la separación de la actriz del actor Nico Vázquez, luego de una relación de 18 años.

El músico publicó una historia de Instagram tomada en una cena íntima, donde se ve a la artista mirándolo fijo a los ojos y están tomados de la mano. En el espejo que aparece detrás de ella se ve la frase "Directo al corazón" escrita en rojo.

La reacció de Accardi no se hizo esperar: reposteó esa imagen en su perfil y le sumó el emoji de una carta con un corazón, dejando en claro el amor que tienen el uno por el otro ante millones de seguidores.